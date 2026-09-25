El municipio releva daños y necesidades tras los focos registrados el jueves en Médano de Oro y El Medanito. También reiteró medidas de prevención por el viento Zonda.

La Municipalidad de Rawson, a través de los equipos de Abordaje Territorial de la Secretaría de Desarrollo Humano Integral, lleva adelante un operativo de asistencia y acompañamiento a las familias afectadas por los incendios registrados durante la jornada del jueves en distintos sectores de Médano de Oro y El Medanito.

Según informó el municipio, los equipos trabajan en territorio para relevar de manera directa a las familias damnificadas y las necesidades derivadas del avance de las llamas. El objetivo es canalizar la asistencia necesaria ante los daños ocasionados y registrar cada situación particular.

La intervención se desarrolla después de una jornada compleja en la zona rural de Rawson, donde las fuertes ráfagas de viento Zonda favorecieron la propagación de distintos focos de incendio. De acuerdo con el parte municipal, las llamas alcanzaron sectores próximos a viviendas, fincas y establecimientos productivos, con pérdidas materiales, daños en cultivos y muerte de animales.

Respuesta en territorio

Durante la emergencia, Protección Civil de Rawson mantuvo equipos desplegados en distintos puntos de Médano de Oro para contener los focos y evitar que el fuego avanzara hacia viviendas y áreas productivas. Superada la etapa más crítica, el municipio continúa con el abordaje social de las consecuencias y con la definición de las necesidades prioritarias de los damnificados.

Prevención vigente

La Municipalidad reiteró el pedido de no encender fuego bajo ninguna circunstancia mientras se mantenga el alerta por viento Zonda en la provincia de San Juan para la jornada de hoy. También advirtió que, en zonas agrícolas, terrenos con pastizales, descampados o lugares con vegetación seca, una quema o fogata puede propagarse con rapidez y transformarse en un incendio de mayores dimensiones.

Como medidas preventivas, el municipio recomendó prestar atención al entorno ante cables caídos, ramas u objetos sueltos; cerrar y asegurar puertas y ventanas; circular con precaución y con luces bajas encendidas; no detenerse debajo de árboles ni de carteles, marquesinas o toldos; y tener linternas cargadas. Ante cualquier inconveniente, los vecinos pueden comunicarse al 2645702020 por WhatsApp para cortes de alumbrado público y asistencia municipal, al 0800-666-3637 de Naturgy por falta de suministro eléctrico domiciliario, o a 911 y 103 para emergencias y Protección Civil.