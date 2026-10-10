El Ministerio de Gobierno informó sobre desvíos en las líneas de colectivos que circulan por la zona debido a trabajos de repavimentación en Capital.

El Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección de Coordinación de RedTulum, brindó detalles sobre desvíos en las líneas de colectivos que circulan por la zona debido a trabajos de repavimentación en Capital.





El martes 13 de octubre, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan realizará cortes de tránsito sobre calle Santa Fe, desde avenida Alem hasta calle Sarmiento, en el marco del cronograma de repavimentación.





Líneas afectadas:

Capital-Rivadavia: 103, 122, 123, 125, 160, 161

Rawson – Pocito - Sarmiento: 205, 206, 208, 209, 210, 211, 213, 214, 244, 247, 260

Santa Lucía -9 de Julio – 25 de Mayo – Caucete 300, 301, 302, 303, 304, 305, 322, 345, 364

Albardón – Angaco – San Martín – Chimbas 400, 402, 406, 407





Para garantizar la continuidad del servicio, las unidades realizarán desvíos por Calle Sarmiento , Avenida Cordoba , en Avenida Alem.





La información detallada sobre el corte y las modificaciones previstas se encuentra disponible en la plataforma de cortes de calles: cortesdecalles.sanjuan.gob.ar





Se recomienda a los usuarios consultar los recorridos antes de viajar y tener en cuenta las modificaciones durante el desarrollo de los trabajos.