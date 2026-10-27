El movimiento ocurrió este martes por la mañana y tuvo una profundidad de 125 kilómetros. El registro es preliminar y puede actualizarse.

Un sismo de magnitud 4,3 se registró este martes 27 de octubre por la mañana en San Juan, según los datos preliminares del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES). El evento ocurrió a las 8:19:38 y tuvo como epicentro una zona ubicada a 18 kilómetros al sur de Barreal. La localización y la magnitud permiten dimensionar el alcance inicial del movimiento sísmico en la provincia.

De acuerdo con el organismo, el epicentro también se ubicó a 97 kilómetros al oeste de la ciudad de San Juan y a 133 kilómetros al noroeste de Mendoza. Esa referencia geográfica ubica el fenómeno en el área cordillerana y en una franja con actividad sísmica recurrente. En ese marco, la información técnica difundida por el INPRES constituye el primer registro oficial disponible sobre el episodio.





El informe preliminar indicó además una profundidad de 125 kilómetros, un dato central para caracterizar este tipo de movimientos. La profundidad influye en la percepción y en la propagación de la energía liberada, por lo que integra los elementos básicos de análisis del evento. En esta etapa, no se informaron otros detalles sobre efectos materiales o consecuencias en superficie.

Por el momento, la información disponible corresponde al registro inicial del INPRES. El organismo puede actualizar la magnitud, la ubicación exacta y otras variables del sismo a medida que avance la revisión técnica. Hasta entonces, el dato vigente es el de un movimiento sísmico de 4,3 grados con epicentro al sur de Barreal.