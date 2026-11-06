La Municipalidad de Rawson puso en marcha la temporada Primavera–Verano de Rawson en Comunidad en Villa Novoa. El programa seguirá el jueves 12 de noviembre en Villa Lerga e incluye servicios, capacitación y un concurso artístico.

La Municipalidad de Rawson puso en marcha una nueva temporada de Rawson en Comunidad, con un operativo territorial realizado en la Plaza Monseñor Orzali, en Villa Novoa. La propuesta reunió atención municipal, espacios de capacitación, actividades recreativas y acciones vinculadas con la economía social. Según el municipio, el dispositivo busca acercar servicios y consultas a los vecinos sin necesidad de trasladarse a otras dependencias.

Servicios y formación

En la jornada funcionó el espacio de Atención al Vecino, donde se brindó información sobre trámites, servicios municipales y asesoramiento a instituciones. También se ofreció orientación sobre LITO, el asistente virtual de la Municipalidad de Rawson, que facilita gestiones y consultas. En paralelo, el sector Oportunidades reunió a la Oficina de Empleo, los Talleres de Oficios y la escuela de capacitación Rawtex, con información sobre alternativas de formación laboral y emprendedora.

Salud comunitaria y prevención

El espacio Estamos para Vos sumó propuestas vinculadas con la salud comunitaria, la familia y el deporte. A su vez, el sector Tu Barrio, Mejor contó con la participación de equipos de Servicios Públicos y Control de Vectores, que brindaron asesoramiento sobre mantenimiento de espacios públicos y acciones de prevención de enfermedades transmitidas por vectores. Entre esas enfermedades, el municipio mencionó Chagas y dengue, junto con recomendaciones para reducir riesgos y evitar la proliferación de insectos transmisores.

Oferta cultural y economía social

La propuesta territorial incluyó talleres creativos, clases de zumba y folklore, además de actividades destinadas a mujeres. También se presentaron iniciativas de economía social como Punto Ahorro y Yogurt Social, orientadas a acompañar la economía familiar y facilitar el acceso a productos de consumo cotidiano. En ese marco, el municipio presentó Talento Rawsino 2027, un concurso para personas mayores de 18 años residentes en Rawson, que podrán participar de manera individual o grupal en canto, música, danza, expresiones tradicionales, stand up y humor.

El certamen prevé instancias clasificatorias durante las próximas ediciones de Rawson en Comunidad, semifinales en el Teatro Oscar Kümmel y una final en Peñitas Medaneras, donde se definirán los tres primeros puestos con premios económicos. Según la convocatoria difundida por el municipio, el ganador podrá presentarse en el escenario mayor de las fiestas departamentales, mientras que el segundo y tercer puesto tendrán lugar en escenarios alternativos. Las inscripciones son gratuitas y están habilitadas en el sitio oficial del municipio, donde también se pueden consultar las bases y condiciones.

La próxima jornada del programa será el jueves 12 de noviembre en Villa Lerga, donde se repetirán los servicios municipales, las propuestas de capacitación, los espacios de salud comunitaria, las actividades recreativas y las alternativas de economía social. En esa instancia también continuarán las presentaciones artísticas previstas para las clasificatorias de Talento Rawsino 2027.