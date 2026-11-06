La formación apuntó a mejorar la atención en la entrega de entradas gratuitas. También precisó alcances del Certificado Único de Discapacidad y del ingreso sin costo.

El personal de las boleterías habilitadas para la Fiesta Nacional del Sol, ubicadas en el hall del Teatro del Bicentenario, participó de una jornada de capacitación sobre herramientas, conceptos básicos y legislación vigente con perspectiva de discapacidad. La actividad estuvo orientada por equipos profesionales de la Dirección de Personas con Discapacidad y buscó reforzar la atención empática e igualitaria hacia las personas con discapacidad. Según la información difundida, el objetivo fue promover la inclusión y garantizar derechos vinculados con la accesibilidad y el trato igualitario.

Formación técnica

La capacitación estuvo a cargo de la abogada Ana Laura Pereyra, integrante de la Dirección de Personas con Discapacidad, Gema Zalazar, jefa técnica de la Junta Evaluadora de Discapacidad, y Alicia Araya. Durante la jornada se abordaron las barreras que enfrentan las personas con discapacidad, los derechos que las asisten y los tipos de Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigentes. Entre ellos se mencionaron el certificado impreso en papel moneda, el digital con código QR y el que puede descargarse desde la aplicación Mi Argentina.

También se explicó en qué parte del CUD figura si la persona necesita acompañante o no, un dato clave para la organización del ingreso y la atención en boleterías. Desde la Dirección de Personas con Discapacidad señalaron que se trató de la segunda edición de esta capacitación, lo que muestra una continuidad en la preparación del personal que interviene en la venta y entrega de entradas. En ese marco, la formación quedó vinculada con la aplicación concreta de criterios de accesibilidad en un evento de gran concurrencia.

Entradas sin costo

Desde este viernes 6 de noviembre está habilitada la entrega de entradas gratuitas para personas con discapacidad, hasta completar el cupo previsto tanto para el Velódromo como para el Estadio. En este último caso, por las características del lugar, el acceso está habilitado solo para personas que requieren silla de ruedas o tienen movilidad reducida y utilizan andador. La organización informó que hay disponibilidad para ubicar ese equipamiento y espacio para un acompañante.

Además, todas las personas con discapacidad podrán ingresar sin costo a la Feria y al Velódromo mediante la presentación del Certificado Único de Discapacidad. La medida deja establecido el criterio de acceso vigente para el evento y fija como variable central el cupo disponible en cada sector. La continuidad de la entrega de entradas quedará sujeta a esa disponibilidad.