Minera Andina del Sol aportó módulos habitacionales para cuatro establecimientos de Iglesia y Jáchal. El acuerdo fue formalizado por los ministerios de Minería y Educación.

El Ministerio de Minería y el Ministerio de Educación firmaron un acta complementaria con Minera Andina del Sol para fortalecer la infraestructura educativa de Iglesia y Jáchal. En ese marco, la empresa donó módulos habitacionales destinados a cuatro establecimientos de ambos departamentos.

Los módulos permitirán crear y ampliar centros tecnológicos y aulas de formación en la Escuela Agroindustrial Monseñor Dr. Juan V. Cuello, de San José de Jáchal, y en la Escuela Agroindustrial Cornelio Saavedra, de Rodeo. También se ampliará la superficie áulica de las escuelas Paso de los Andes, de Malimán, y Antártida Argentina, de Angualasto.

La mejora de esos espacios apunta a ofrecer mejores condiciones de habitabilidad y comodidad para los estudiantes, además de fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje en las comunidades beneficiarias. En términos prácticos, la intervención agrega capacidad edilicia para usos pedagógicos en establecimientos de zonas alejadas de los centros urbanos principales.

Alcance de la obra La empresa quedó a cargo de la provisión, el traslado, la instalación y el acondicionamiento de los módulos. El Ministerio de Educación definió su uso pedagógico e incorporará esas estructuras al funcionamiento de cada institución. Por su parte, el Ministerio de Minería realizó las gestiones para acompañar la implementación de la iniciativa.

Marco institucional La medida se enmarca en las políticas impulsadas por el gobernador Marcelo Orrego para promover un desarrollo minero responsable y generar mejores condiciones en las comunidades vinculadas a la actividad. Según el texto oficial, el trabajo articulado entre el Estado y el sector privado busca fortalecer la infraestructura educativa y ampliar las oportunidades de formación para estudiantes de Iglesia y Jáchal.