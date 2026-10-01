El Consultorio de la Diversidad del Hospital Rawson amplió su franja de atención y, entre enero y agosto, realizó 1.700 testeos de VIH, con 23 resultados positivos, según informó el médico infectólogo Pablo Gómez. El espacio funciona sin turno previo, sin orden médica y con atención confidencial, en un esquema orientado a la prevención, el diagnóstico y el seguimiento de infecciones de transmisión sexual.

Gómez explicó en diálogo con Radio Mil20 que el consultorio concentra testeos de VIH, sífilis y hepatitis virales, además de prestaciones de psicología, trabajo social, nutrición y endocrinología para hormonización de personas transgénero. Indicó que la atención se brinda de lunes a viernes, de 7.30 a 18.30, mientras que los testeos se realizan de 8.30 a 12 y de 14 a 18.30, por orden de llegada.

El profesional precisó que quienes concurren deben presentarse directamente en el hospital, firmar un consentimiento informado y completar algunos datos antes de la práctica. En caso de un resultado positivo o de una duda diagnóstica, el paciente es citado nuevamente para continuar el seguimiento y articular la derivación con infectología u otra especialidad, según corresponda. La modalidad busca facilitar el acceso a estudios que, de otro modo, suelen postergarse por barreras administrativas o por temor al estigma.

Más prestaciones Además de los testeos, el consultorio ofrece preservativos y tratamientos preventivos como la PrEP (profilaxis preexposición, una medicación para reducir el riesgo de adquirir VIH) y la Doxi-PEP (profilaxis posexposición con doxiciclina, usada en determinadas situaciones para prevenir sífilis), siempre con evaluación médica previa. Gómez señaló que la indicación depende del riesgo de cada paciente y confirmó que estos recursos son gratuitos. También indicó que durante este año el abastecimiento se mantuvo estable, aunque en períodos anteriores hubo dificultades.

Demanda sostenida El infectólogo afirmó que la ampliación horaria respondió al nivel de concurrencia. Según describió, el espacio comenzó funcionando solo por la tarde y luego incorporó una franja matutina ante la demanda registrada. En su evaluación, los prejuicios todavía inciden en los diagnósticos tardíos de VIH, especialmente cuando los pacientes llegan con enfermedad avanzada. El consultorio mantiene la atención de lunes a viernes y los testeos continúan siendo sin turno previo, una condición que el hospital sostiene como medida de acceso para quienes necesitan controles de salud sexual.