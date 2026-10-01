El diputado provincial Federico Rizzo presentó un proyecto para establecer un marco específico de seguridad en los salones de eventos infantiles y en los espacios recreativos para niños de San Juan. La iniciativa fue elaborada junto con Luis Rueda y cuenta con el acompañamiento del Bloque Bloquista en la Cámara de Diputados. El objetivo es sumar controles sobre las condiciones de las estructuras y los juegos, además de fijar obligaciones para el funcionamiento de esos establecimientos.

En diálogo con el programa BNBD de Telesol, Rizzo señaló que esos locales ya reciben controles sanitarios del Ministerio de Salud, pero que no existe una regulación específica sobre la seguridad de las instalaciones y los juegos utilizados por los menores. El legislador sostuvo: “Nosotros lo que proponemos es una regulación que busca la seguridad de los juegos fundamentalmente, donde los chicos por ahí se ponen en situaciones riesgosas”. La propuesta apunta a cubrir ese vacío normativo con exigencias concretas.

Según explicó el diputado, la iniciativa surgió a partir de planteos de familias que concurren a estos espacios. Entre las situaciones advertidas mencionó problemas en algunas estructuras, instalaciones eléctricas expuestas y motores o turbinas de juegos inflables ubicados en sectores a los que los niños pueden acceder con facilidad. Ese diagnóstico fue el punto de partida para incorporar requisitos de prevención y control.

Exigencias operativas El proyecto prevé la obligación de contar con un servicio de emergencias médicas y de que el personal tenga capacitación en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar (RCP), técnica de asistencia básica ante un paro cardiorrespiratorio. Rizzo afirmó: “También proponemos que se establezca un servicio de emergencias médicas, que el personal que está en el lugar tenga capacitación en primeros auxilios y en RCP”. La propuesta no se limita a los salones de fiestas infantiles, sino que también alcanzaría a los espacios de entretenimiento para niños que funcionan dentro de paseos de compras.

Información para las familias Otro de los puntos incluidos es la publicación de un listado oficial de establecimientos habilitados y la exhibición de un código QR visible en cada local autorizado. Ese mecanismo permitiría verificar la habilitación del espacio y, además, canalizar denuncias ante eventuales incumplimientos. Si el proyecto avanza en la Cámara de Diputados, el debate quedará centrado en el alcance de los controles, la fiscalización y la autoridad de aplicación que deberá hacerlos cumplir.