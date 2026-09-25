La entidad abrió una colecta para asistir a hogares que perdieron pertenencias tras los incendios del jueves. Recibe donaciones y transferencias para comprar insumos prioritarios.

Cáritas San Juan puso en marcha una campaña de asistencia para las familias afectadas por los incendios registrados el jueves en el departamento Santa Lucía. La entidad busca reunir alimentos, ropa de cama y otros elementos de primera necesidad para los vecinos que perdieron sus pertenencias. La iniciativa se orienta a cubrir las necesidades más urgentes mientras se evalúan las pérdidas materiales.

Desde la institución, junto con la comunidad parroquial, coordinan la entrega de insumos para acompañar a los grupos familiares en esta primera etapa. El pedido incluye alimentos no perecederos, pañales y leche para bebés y niños, además de sábanas y frazadas. También solicitaron calzado, con prioridad en talles del 36 al 45, utensilios de cocina como platos, tazas y ollas, y útiles escolares para evitar interrupciones en la asistencia a clases.

Puntos de recepción La recepción de donaciones es este viernes de 9 a 19 horas en la Parroquia Nuestra Señora del Valle, ubicada en Balcarce y Libertador, en Santa Lucía. El sábado, la parroquia permanecerá abierta durante la mañana y la tarde para seguir recibiendo aportes. A partir del lunes, las donaciones también podrán acercarse a la sede central de Cáritas San Juan, en Güemes 936 Sur, entre Belgrano y Mariano Moreno, en Capital.

Donaciones en dinero Quienes prefieran colaborar con dinero pueden hacer una transferencia al alias caritas.san.juan. Según informó la institución, ese mecanismo permite comprar de manera directa los insumos que necesita cada familia. La campaña quedó abierta mientras continúe la asistencia a los damnificados por los incendios del jueves.