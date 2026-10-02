El alerta naranja rige para este viernes 2 de octubre en San Juan. En Calingasta, Iglesia y el Gran San Juan se esperan cambios de viento y baja visibilidad.

La Dirección de Protección Civil de San Juan emitió un alerta naranja por viento Zonda para la tarde y noche de este viernes 2 de octubre, ante la posibilidad de ráfagas superiores a los 90 kilómetros por hora. Según el pronóstico oficial, las velocidades estimadas oscilarán entre 40 y 60 km/h, con picos que podrían superar ese umbral de manera puntual. La advertencia alcanza a distintos sectores de la provincia y obliga a extremar precauciones durante toda la jornada.

De acuerdo con la información difundida, las zonas cordilleranas de Calingasta e Iglesia serán las primeras afectadas. Desde las 11 se espera viento con velocidades de alrededor de 26 km/h, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 87 km/h. En esos departamentos, el fenómeno se presentará antes que en el resto del territorio provincial y con condiciones que pueden complicar la circulación y la actividad al aire libre.

Secuencia en el Gran San Juan

En el Gran San Juan, la evolución será distinta durante la mañana y la siesta. El ingreso inicial será desde el sector norte, con comienzo previsto también alrededor de las 11, velocidades cercanas a los 24 km/h y ráfagas de hasta 52 km/h durante la siesta. El cambio más importante llegará hacia la tarde, cuando se prevé el ingreso de viento Zonda fuerte.

Desde las 18 se espera viento Zonda con una velocidad estimada de 41 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 78 km/h. El pronóstico indica que la intensidad comenzará a disminuir durante la madrugada del sábado. En paralelo, el fenómeno puede reducir de manera significativa la visibilidad, elevar la temperatura en forma repentina y dejar una humedad relativa muy baja, condiciones que inciden sobre el tránsito, la salud y la seguridad urbana.

Medidas preventivas

Protección Civil recomendó asegurar puertas y ventanas, retirar o sujetar objetos que puedan ser desplazados por el viento y evitar permanecer debajo de árboles, carteles, marquesinas, toldos u otros elementos que puedan desprenderse. Para quienes deban circular, la indicación es hacerlo con extrema precaución, reducir la velocidad y mantener una distancia prudente entre vehículos. La advertencia apunta a reducir riesgos en una jornada con condiciones meteorológicas inestables.

Riesgo de incendios

La llegada del Zonda también eleva el riesgo de incendios forestales por la combinación de viento, altas temperaturas y baja humedad. Desde el organismo provincial recordaron evitar fogatas, quemas de basura o vegetación y arrojar colillas de cigarrillos en zonas de pastizales. Ante la presencia de humo o un principio de incendio, se pidió dar aviso inmediato a las autoridades. Para emergencias permanecen habilitados el 911 y el 103 de Protección Civil.