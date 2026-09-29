La Cámara de Comerciantes Unidos y la Federación Económica impulsan una promoción para aumentar las ventas. El sector advierte una baja del ticket promedio y cambios en los hábitos de compra.

A pocas semanas del Día de la Madre, los comerciantes sanjuaninos comenzaron a definir promociones para intentar sostener las ventas. La Cámara de Comerciantes Unidos y la Federación Económica anunciaron una propuesta con vouchers para los locales de Capital, en un contexto de actividad comercial कमजोर por la caída del consumo.

En diálogo con Radio Mil20, Carlos Iramain, representante de ambas entidades, explicó que la iniciativa buscará incentivar las compras en los comercios adheridos. El mecanismo prevé una ruleta para los clientes que realicen compras superiores a $30.000. Según precisó, la campaña abarcará todos los rubros comerciales y apuntará a que los consumidores se acerquen al centro para comprar obsequios por la fecha.

Premios y alcance

La promoción incluirá seis vouchers de $50.000 cada uno, por un total de $300.000. Los premios podrán utilizarse para nuevas compras en los comercios que participen de la propuesta. Iramain indicó que la acción está orientada a los locales de Capital y que el objetivo es sumar movimiento en una de las fechas de mayor relevancia para el comercio minorista.

Ticket promedio y precios

El dirigente señaló que el ticket promedio actualmente se ubica entre $30.000 y $40.000, un nivel que, según dijo, está por debajo del registrado el año pasado. También sostuvo que en algunos rubros de indumentaria se observa una situación de deflación, con precios que avanzan por debajo de la inflación, mientras los comerciantes procuran liquidar stock de invierno para incorporar mercadería nueva.

Cambios en el consumo

Otro eje de la entrevista fue la modificación de los hábitos de compra. Iramain afirmó que el sector busca recuperar la presencia de clientes en los locales físicos frente a las operaciones realizadas por redes sociales o plataformas digitales. Al mismo tiempo, reconoció que el uso de tarjetas, transferencias y billeteras virtuales se volvió predominante, mientras el efectivo perdió participación. Según explicó, las operaciones con medios electrónicos quedan registradas y facturadas.

Costos y horarios

El representante comercial también se refirió a los alquileres y a la estructura de costos de los locales. Sostuvo que la principal dificultad no es sólo el valor del alquiler, sino la falta de ventas para afrontar servicios y otros gastos. Además, mencionó que algunos comercios del denominado macrocentro se trasladaron al microcentro y que persisten locales vacíos en la zona céntrica. A eso sumó la preocupación por el aumento del costo de la energía eléctrica de cara al verano, cuando los sistemas de climatización elevan el gasto operativo. Iramain indicó, por último, que todavía no está definido un cambio de horario comercial, aunque podría modificarse la franja de la tarde si suben las temperaturas.