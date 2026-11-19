La advertencia rige para la tarde de este jueves 19 de noviembre en seis departamentos. El organismo pidió precauciones en rutas, viviendas y zonas rurales.

La Dirección de Protección Civil emitió una alerta amarilla por viento Zonda para la tarde de este jueves 19 de noviembre, con afectación prevista en sectores de precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda. El parte oficial anticipó un fenómeno con impacto en la circulación, la seguridad doméstica y el riesgo de incendios.

Según el informe difundido por el organismo, el viento se presentará con velocidades sostenidas de entre 30 y 50 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora. Protección Civil señaló además que el Zonda puede reducir la visibilidad, elevar la temperatura de manera brusca y disminuir de forma marcada la humedad ambiente.

Precauciones en viviendas y calles Para quienes permanezcan en sus casas, el organismo recomendó cerrar y asegurar puertas y ventanas, y contar con linternas cargadas ante eventuales cortes de energía. En la vía pública, pidió extremar la atención por posible caída de cables, ramas u objetos sueltos, y evitar detenerse debajo de árboles, carteles, marquesinas o toldos. Las indicaciones buscan reducir lesiones y daños materiales asociados a ráfagas intensas.

Riesgo de incendios Protección Civil advirtió que la combinación de calor, baja humedad y viento fuerte incrementa de manera crítica la posibilidad de incendios por quema de pastizales y basura. Recordó que quemar hojas o residuos está prohibido por ley y pidió denunciar de inmediato al 911 a quien inicie fuego en zonas con vegetación. En áreas rurales, recomendó evitar fogatas, no arrojar colillas ni residuos entre la vegetación y despejar el entorno de las viviendas con callejones de tierra de más de cinco metros de ancho.

Circulación y emergencias Para quienes conduzcan, el organismo pidió circular con precaución, mantener distancia entre vehículos, respetar la velocidad mínima y llevar las luces bajas encendidas durante todo el trayecto. Ante la presencia de humo, recomendó avisar de inmediato a Bomberos y tener preparada una evacuación rápida en zonas de campo. Para urgencias vinculadas con el viento Zonda, continúan habilitadas las líneas gratuitas 911 y 103 de Protección Civil.