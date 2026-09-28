La Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud extendió el plazo por el viento Zonda y un paro. La inscripción sigue abierta hasta las 19, en forma presencial y virtual.

La Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud extendió la inscripción para la carrera de Medicina, que se dicta en Albardón, luego de que el viento Zonda y un paro gremial afectaran la tramitación de los aspirantes esta semana. La medida alcanza a quienes buscan un lugar en el ingreso del próximo ciclo lectivo y responde a la interrupción de actividades registrada el jueves y el viernes. Según el director de la institución, Ángel Pinto, la ampliación se resolvió para compensar las dificultades operativas que impidieron completar el trámite en término.

Plazo y modalidad La inscripción continúa abierta en formato bimodal, con posibilidad de hacerlo por la plataforma virtual o de manera presencial en la sede de la escuela. La atención es corrida hasta las 19 y, para presentarse en persona, se solicita DNI, partida de nacimiento y una fotografía que puede tomarse con el celular. Pinto indicó además que en esta etapa no se exige el certificado analítico del nivel secundario y que el personal carga de manera manual los datos de las escuelas que no aparecen en el sistema digital.

Demanda y cupos La convocatoria muestra una demanda elevada: el director informó que, “a un día de cerrar”, ya había 2.300 inscriptos formales para apenas 50 cupos. La relación entre postulantes y vacantes dimensiona la presión sobre una oferta académica acotada y anticipa una selección exigente para el ingreso. La carrera concentra así una de las inscripciones más demandadas dentro de la oferta universitaria provincial.

Etapas de ingreso Una vez cerrado el listado definitivo, los aspirantes recibirán un enlace para comenzar el cursillo de nivelación el lunes que viene. Esa primera instancia se extenderá durante octubre y noviembre, con clases virtuales y asincrónicas a través de trabajos prácticos y guías de estudio. Quienes aprueben pasarán luego a una etapa presencial durante todo febrero, antes de los exámenes finales que definen el ingreso a la carrera.

La extensión del plazo deja abierta la inscripción mientras se completa el registro de los postulantes que no pudieron finalizar el trámite por las contingencias climáticas y la medida de fuerza. El cronograma posterior ya está fijado por la institución y condicionará el acceso al cursillo y a la evaluación final de admisión.