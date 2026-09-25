Las cuadrillas municipales intervinieron en distintos puntos del departamento por caída de ramas, árboles, cables, postes y columnas. Las tareas se concentraron en las zonas Este, Centro y Oeste.

Personal de la Secretaría de Servicios de la Municipalidad de Chimbas trabajó durante la jornada en distintos sectores del departamento para atender situaciones provocadas por las fuertes ráfagas de viento Zonda.





Las intervenciones se realizaron en las zonas Este, Centro y Oeste, donde las cuadrillas actuaron ante la caída de ramas y árboles, además de cables, postes y columnas que representaban riesgos o dificultades para la circulación y la seguridad de los vecinos.











Las tareas se fueron organizando de acuerdo con los reclamos y las situaciones detectadas en territorio.





Además, el personal municipal trabajó ante un desborde de canal sobre calle Tucumán, sumando esa situación al operativo desplegado durante la jornada.











Las cuadrillas continuaron recorriendo distintos puntos de Chimbas y atendiendo las contingencias que fueron surgiendo como consecuencia del fenómeno climático.