La Municipalidad de la Ciudad de San Juan dispuso cortes parciales desde este lunes hasta el viernes 2 de octubre. Los trabajos integran el Plan 50 Cuadras.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan dispuso cortes en las calles Alem y Chile para ejecutar tareas de bacheo y recuperación de calzada. Las intervenciones comenzaron este lunes y obligan a desviar la circulación en dos tramos de Capital. La medida impacta sobre la movilidad urbana mientras duren las obras.

Alcance de los cortes En calle Alem, entre Rivadavia y avenida José Ignacio de la Roza, el corte será temporal y se extenderá por unas cuatro horas en ambos sentidos. Según informó el municipio, en ese sector se realizarán demolición, limpieza y sellado de juntas de la calzada. En términos técnicos, el sellado de juntas consiste en cerrar las uniones del pavimento para evitar filtraciones y deterioro.

En calle Chile, entre Sarmiento y Salvador María del Carril, las tareas comenzaron este lunes y continuarán hasta el viernes 2 de octubre. En ese tramo se prevé la demolición de losas de hormigón como parte del plan de recuperación vial. La duración anunciada permite anticipar una afectación más prolongada sobre esa arteria que sobre Alem.

Plan 50 Cuadras Los trabajos forman parte del Plan 50 Cuadras, impulsado por la intendenta Susana Laciar. La iniciativa municipal se orienta a la reparación de calles con intervención sobre pavimento y losas, aunque el comunicado no precisó el volumen total de inversión ni el cronograma completo de obras. Para los frentistas y conductores, el dato relevante es que las restricciones rigen mientras se ejecuten las tareas previstas en cada tramo.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan pidió circular con precaución, respetar la señalización y utilizar vías alternativas durante los cortes. La medida queda sujeta al avance de los trabajos en cada sector, por lo que la reapertura de las calles dependerá de la finalización efectiva de las tareas anunciadas.