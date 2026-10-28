El Ministerio de Salud de San Juan pidió contacto urgente con allegados de Miguel Ángel Oviedo, internado en el Hospital Federico Cantoni. El hombre tendría domicilio en Santa Lucía.

El Ministerio de Salud de San Juan difundió un comunicado oficial para solicitar la colaboración de la comunidad en la búsqueda de familiares o allegados de Miguel Ángel Oviedo, quien permanece internado en el Hospital Dr. Federico Cantoni, en Pocito.

Según informó la cartera sanitaria, el hombre viviría en el asentamiento Pedro Echagüe, en Santa Lucía. Ante esa situación, las autoridades pidieron que cualquier familiar, amigo o persona de su entorno se presente en el hospital o se comunique a la brevedad con la institución.

El objetivo del pedido es establecer contacto con personas cercanas al paciente para brindar la información y el acompañamiento que correspondan durante su internación. Se trata de una gestión administrativa y asistencial que depende de poder identificar a su entorno inmediato.

Cómo aportar información

Desde el Ministerio de Salud indicaron que quienes conozcan a Miguel Ángel Oviedo, puedan identificar a sus familiares o cuenten con datos para ubicarlos deben comunicarse con el Hospital Dr. Federico Cantoni. También pueden acercarse personalmente al servicio de Guardia o al área de Trabajo Social del establecimiento sanitario, ubicado en Pocito.

El pedido oficial no informó otros datos sobre el estado clínico del paciente. La comunicación se mantiene abierta para recibir información útil que permita localizar a sus allegados y completar el contacto institucional requerido.