La edición 65 se hará en dos fines de semana de noviembre con grilla artística y previsiones por la demanda turística. El municipio activó un plan de contingencia ante alertas meteorológicas.

Jáchal ultima la organización de la 65° edición de la Fiesta Nacional de la Tradición, que se desarrollará en dos fines de semana de noviembre y coincidirá con una demanda turística ya colmada en el departamento. El intendente Matías Espejo explicó en la Mil20 que la programación artística y el operativo preventivo avanzan en paralelo ante las alertas meteorológicas vinculadas al fenómeno de El Niño. La celebración mantiene su formato habitual y se presenta como una de las referencias culturales y turísticas de la provincia.

Fechas y programación La actividad comenzará el sábado 7 de noviembre en la plaza departamental, con la elección de la Paisana Nacional de la Tradición, un desfile gaucho que el año pasado convocó a más de un millar de participantes y un desfile de carruajes antiguos. En esa jornada también están previstas las presentaciones de Julio Salazar, Carafea y Las Voces de Orán. Luego, el viernes 13 y el sábado 14 de noviembre, los festejos se trasladarán al anfiteatro natural, con actuaciones de Canto Cuatro, Juanjo Abreu, Labriegos y Cristian Herrera.

Cierre artístico El tramo final de la fiesta tendrá como cierre a Sergio Galleguillo y Soledad Pastorutti, quien celebra 30 años con la música. Además, se realizará la tradicional puesta en escena de El Fogón de los Arrieros, uno de los segmentos centrales de la celebración. El municipio habilitó una página web oficial, consignada como fiestanacionaldelatradicion.com o una dirección similar de la comuna, para seguir el cronograma y consultar servicios.

Demanda turística Espejo señaló que la demanda hotelera en Jáchal ya se encuentra colmada, por lo que visitantes están consultando disponibilidad en departamentos vecinos como Iglesia y Valle Fértil. Ese comportamiento anticipa un movimiento turístico extendido en la zona norte de San Juan durante las jornadas de la fiesta. En ese marco, el municipio recordó que la Ruta 150 se encuentra bajo tareas de mantenimiento por parte de Vialidad Nacional para garantizar la conectividad.

Operativo por El Niño Consultado por las contingencias climáticas, el jefe comunal confirmó que el Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) trabaja desde hace meses de manera articulada. El plan incluye mesas sectoriales o clusters orientados a obras y servicios, con tareas en cuencas, defensas y desagües junto a Hidráulica y Vialidad. También incorpora el área de salud, en coordinación con el hospital San Roque y fuerzas de seguridad como la Policía de San Juan, Bomberos y Gendarmería.

Espejo pidió además la “corresponsabilidad ciudadana” y recomendó a los vecinos interiorizarse sobre los planes familiares de emergencia frente a eventos climáticos asociados a El Niño. Con la agenda artística definida y el dispositivo preventivo en marcha, el próximo dato a seguir será la evolución de las condiciones meteorológicas durante las fechas de la celebración y la respuesta de la infraestructura vial y de servicios.