La actividad será el miércoles 4 de noviembre, a las 17, en la Estación San Martín. Buscan enseñar a reconocer síntomas y reforzar la prevención.

San Juan realizará el miércoles 4 de noviembre de 2026, a las 17, la segunda caminata “San Juan Libre de ACV”, una actividad de concientización sobre el accidente cerebrovascular. La propuesta tendrá lugar en la Estación San Martín y apunta a difundir información práctica para reconocer señales de alarma y actuar con rapidez ante una sospecha.

La iniciativa es organizada por Neurología San Juan junto al Hospital Rawson, Rehabilitar San Juan y Clínica El Castaño. Bajo el lema “La prevención también se camina”, la convocatoria está orientada a familias, amigos y vecinos, con el objetivo de promover hábitos saludables y acercar herramientas de prevención sobre una de las principales causas de discapacidad y mortalidad.

En la previa de la actividad, la neuróloga Mariana Riveros habló sobre el ACV en el programa Amanecidos, emitido por AM Mil20. Allí explicó cómo se produce esta afección, cuáles son sus factores de riesgo y por qué resulta decisivo identificar sus manifestaciones a tiempo. También remarcó que la atención médica de emergencia debe solicitarse de inmediato, incluso si los síntomas desaparecen después de unos minutos.

Señales de alerta

Riveros señaló que ejercicios simples pueden ayudar a advertir un posible ACV, como pedir a la persona que levante ambos brazos, sonría y pronuncie una frase. La aparición repentina de dificultades para hablar, alteraciones en la sonrisa, debilidad en un brazo o problemas para mover una parte del cuerpo puede ser una señal de accidente cerebrovascular. Según explicó, reconocer esas manifestaciones sin demora es clave para el tratamiento y la evolución del paciente.

Tipos y riesgo

Durante la entrevista, la médica indicó que el ACV ocurre cuando se interrumpe el flujo de sangre hacia una parte del cerebro o cuando se rompe un vaso sanguíneo y se produce una hemorragia. Distinguió dos tipos principales: el ACV isquémico, que se produce por la obstrucción de una arteria, y el hemorrágico, que se origina por la rotura de un vaso sanguíneo. Señaló además que el isquémico es el más frecuente y que la forma hemorrágica presenta un riesgo elevado de mortalidad.

Control de factores de riesgo

Riveros sostuvo que muchos accidentes cerebrovasculares pueden prevenirse mediante el control de factores de riesgo como la hipertensión arterial, la diabetes, el sobrepeso, el colesterol elevado y determinadas arritmias cardíacas. Recomendó realizar controles médicos periódicos y contar con un médico clínico de cabecera que conozca los antecedentes de cada paciente. También advirtió que la hipertensión puede pasar inadvertida durante años, por lo que medir la presión arterial y cumplir con los estudios indicados resulta central para detectar problemas de salud a tiempo.

La convocatoria permanece abierta a toda la comunidad y se realizará en la Estación San Martín el 4 de noviembre a las 17. Los organizadores invitan a asistir con familiares y amigos, con ropa cómoda, en una jornada que buscará combinar actividad física e información sanitaria para reforzar la prevención del ACV.