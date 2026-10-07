La medida de la UTA dejó sin servicio a miles de usuarios y elevó la demanda de transporte alternativo. Hubo demoras y mayores costos para llegar al trabajo.

El paro de colectivos llevado adelante por la UTA durante las primeras horas de este miércoles dejó sin servicio a numerosos usuarios en San Juan y trasladó la demanda hacia taxis, remises y vehículos solicitados por aplicaciones. La interrupción afectó a quienes debían llegar a sus trabajos, escuelas o a distintos puntos de la provincia. En ese contexto, el sistema alternativo de movilidad absorbió parte de la demanda, pero con demoras y mayores costos.

La falta de unidades de transporte público generó un impacto inmediato sobre los traslados de la primera mañana. Quienes salieron a buscar una alternativa encontraron una oferta insuficiente para la cantidad de pasajeros que habitualmente utiliza el colectivo. Según lo descripto en la nota original, conseguir un taxi o un remise demandó más tiempo que en una jornada normal. También se registró un aumento en el costo de los viajes para los usuarios que lograron acceder a esos servicios.

Mayor presión sobre la movilidad

El efecto se concentró especialmente en el horario de ingreso laboral, cuando se superponen los viajes de trabajadores y estudiantes. En ese tramo, taxis, remises y aplicaciones pasaron a concentrar una demanda extraordinaria que habitualmente se distribuye entre varias modalidades de transporte. Para los usuarios, la alternativa quedó reducida a esperar más tiempo o asumir un gasto más alto para llegar a destino. La situación evidenció la dependencia cotidiana del colectivo como opción de menor costo.

Impacto en los trabajadores

Uno de los sectores más afectados fueron los trabajadores que necesitaban cumplir horario de ingreso. La ausencia del colectivo obligó a recurrir a servicios con tarifa superior, algo que puede alterar el presupuesto diario de quienes dependen de ese medio para trasladarse. La nota original también señala preocupación por las posibles consecuencias laborales para quienes no pudieron llegar a horario, en especial en puestos donde el presentismo y la puntualidad tienen peso. En ese marco, la interrupción del servicio no solo complicó el viaje, sino también la organización de la jornada laboral.

Incertidumbre sobre la normalización

Mientras avanzaba la mañana, persistía la incertidumbre sobre la vuelta completa del servicio de colectivos. La medida de fuerza se inscribió en un conflicto entre el sector gremial y las empresas, aunque el texto original no aporta mayores precisiones sobre sus causas ni sobre eventuales negociaciones. Hasta entonces, los usuarios debieron reorganizar sus traslados sin certezas sobre cuándo se restablecería la circulación habitual. El dato operativo a seguir es la normalización del servicio y su eventual impacto en la demanda de transporte alternativo durante el resto de la jornada.