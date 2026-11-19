Con la presencia de veteranos y familiares, se habilitó el nuevo punto de homenaje que integra el renovado parque turístico y recreativo.

Marcelo Orrego encabezó este miércoles el acto formal de inauguración del Sitio Conmemorativo a los Caídos en la Guerra de Malvinas. La emotiva ceremonia contó con la presencia de veteranos de guerra, familiares de los combatientes y autoridades provinciales para habilitar oficialmente este espacio de memoria en el departamento Rivadavia.





Durante el encuentro, el mandatario rindió un homenaje directo a los excombatientes y a las familias de los 23 héroes sanjuaninos que perdieron la vida en el conflicto bélico. En su discurso, Orrego expresó su profundo agradecimiento por la valentía entregada a la Patria y remarcó que el reconocimiento a los veteranos debe ser cotidiano, con el compromiso de llevar su testimonio a las escuelas para que las futuras generaciones conozcan y mantengan vivo su legado.





El monumento conmemorativo está ubicado sobre la Ruta Provincial N° 12, exactamente en el primer ingreso al autódromo Eduardo Copello. Esta intervención se integra al predio del Parque Quebrada de Zonda, cuya puesta en valor integral fue inaugurada el viernes pasado para recuperar el lugar como un punto de encuentro familiar, recreativo y turístico.





La incorporación del sitio de homenaje forma parte de las obras que transformaron el parque, las cuales incluyeron nuevos senderos peatonales, iluminación LED, áreas gastronómicas, espacios deportivos y la restauración de distintos elementos patrimoniales del paisaje sanjuanino.