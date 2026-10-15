La convocatoria será este jueves 15 de octubre, a las 12, frente a la Legislatura Provincial. Los familiares pedirán avances en ambas investigaciones.

Las familias de Uriel Ríos y Gonzalo Martín Quinteros volverán a movilizarse este jueves en San Juan para reclamar justicia por la muerte de los dos jóvenes. La convocatoria será a las 12, frente a la Legislatura Provincial, con el objetivo de visibilizar el pedido de respuestas en ambas causas.

La marcha se realizará bajo la consigna “Dos vidas que nos faltan”, una expresión elegida para sostener presentes los nombres de los dos jóvenes y acompañar a sus familiares en el reclamo por el esclarecimiento de los hechos. En este tipo de manifestaciones, el planteo central apunta a mantener activa la demanda pública mientras avanzan o se demoran las actuaciones judiciales.

La nueva convocatoria se produce después de la concentración realizada el viernes 9 de octubre en la Plaza 25 de Mayo. Ese día, los padres de Uriel y Gonzalo se encontraron y se abrazaron en medio del dolor, acompañados por familiares, amigos y allegados que se sumaron al pedido de justicia.

Antecedentes de las causas

Uriel Ríos tenía 17 años y murió el 21 de septiembre, luego de una pelea ocurrida a la salida de una fiesta en Médano de Oro, en Pocito. Su familia reclama que se esclarezcan las circunstancias del ataque y que la investigación determine si hubo otros jóvenes involucrados. En el caso de Gonzalo Martín Quinteros, de 19 años, fallecido el 14 de septiembre en Villa 1° de Mayo, en Chimbas, hay una adolescente de 16 años imputada en la causa.

Lo que sigue

Aunque los hechos ocurrieron en contextos distintos, las dos familias sostienen el mismo reclamo: conocer qué pasó y obtener respuestas de la Justicia. La concentración de este jueves buscará reunir nuevamente a quienes acompañan a los familiares y mantener vigente el pedido frente al edificio legislativo. La cita es a las 12, en la Legislatura Provincial.