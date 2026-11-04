El Secretario de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos informó el volumen de gestiones previsionales abiertas en lo que va del año en la provincia.

Más de 1.600 personas comenzaron a gestionar su jubilación en San Juan durante lo que va del año, en el marco del servicio de asesoramiento previsional que brinda el Gobierno provincial. En ese mismo período, el área recibió alrededor de 5.400 consultas de personas interesadas en conocer su situación y los requisitos necesarios para acceder al beneficio.

El secretario de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Juan José Dubos, destacó el movimiento registrado y explicó que la atención no está destinada únicamente a quienes están cerca de cumplir la edad jubilatoria. Por el contrario, recomendó anticiparse para evitar inconvenientes cuando llegue el momento de iniciar el trámite.

“Nosotros aconsejamos que 10 años antes de jubilarse ya empiecen a ocuparse de su tema para saber cuál es su situación”, señaló el funcionario en diálogo con Radio Mil20. En ese sentido, recordó que para acceder a la jubilación se deben reunir dos condiciones: contar con 30 años de aportes y alcanzar la edad requerida.

Dubos precisó que las mujeres pueden comenzar a consultar desde los 50 años, mientras que los varones pueden hacerlo a partir de los 55. La intención es que cada persona pueda conocer con anticipación cuántos aportes tiene registrados y qué necesita completar para llegar en condiciones a la edad jubilatoria.

Al comparar las consultas, el secretario observó que las mujeres suelen anticiparse más que los hombres. “Me parece que las mujeres son un poquito más precavidas que los varones. Los varones llegan más al momento de jubilarse y recién analizan su situación”, comentó.

Qué asesoramiento brinda el área

El servicio incluye información sobre los requisitos jubilatorios y una revisión de los aportes realizados, tanto en los regímenes comunes como en los especiales. Para ese análisis, se tienen en cuenta los certificados y la documentación que pueda presentar cada interesado para acreditar sus años de trabajo.

El funcionario explicó que es importante concurrir con la clave de ANSES y la de ARCA, ya que permiten acceder a la información personal y evaluar cada caso. A partir de ese relevamiento, el equipo puede orientar a la persona y establecer los pasos que deberá seguir para completar los requisitos.

“Lo importante es que la persona vaya con su clave de ANSES y su clave del ARCA. A partir de ahí nosotros podemos ingresar a su situación personal, analizarla y poder juntos planear un plan de acción que le permita acceder al beneficio al momento de jubilarse”, sostuvo.

Dónde realizar las consultas

Quienes necesiten asesoramiento pueden acercarse personalmente al pabellón 5 de la Casa de Gobierno. También están disponibles las siguientes vías de contacto:

Teléfonos: 429-6234 y 429-6247.

Línea gratuita: 0800-222-5824.

Correo electrónico: [email protected].

A través de esos canales, los interesados pueden iniciar el contacto con el área para que se analice su situación previsional y recibir orientación sobre los pasos necesarios para acceder a la jubilación.