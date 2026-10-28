El Ministerio de Gobierno registró más de 5.400 consultas y acompañó el inicio de 1.654 gestiones previsionales entre enero y octubre de 2026.

La Dirección de Asesoramiento Previsional del Ministerio de Gobierno brinda orientación a las personas que necesitan conocer los requisitos para acceder a una jubilación y las alternativas disponibles para completar los años de aportes.

Durante los primeros diez meses de 2026, el organismo contabilizó 2.282 consultas presenciales, 2.386 por WhatsApp y 733 telefónicas. En el mismo período, registró 1.654 gestiones iniciadas.

Dónde realizar consultas

Las personas interesadas pueden acercarse a la Dirección de Asesoramiento Previsional, ubicada en calle Paula Albarracín de Sarmiento 134 norte – Casa de Gobierno Pabellón N° 5, de lunes a viernes, de 7:30 a 14:00, con DNI, clave de seguridad social de ANSES y clave fiscal de ARCA.

También pueden realizar consultas a través de los siguientes canales: