La Dirección de Asesoramiento Previsional del Ministerio de Gobierno brinda orientación a las personas que necesitan conocer los requisitos para acceder a una jubilación y las alternativas disponibles para completar los años de aportes.
Durante los primeros diez meses de 2026, el organismo contabilizó 2.282 consultas presenciales, 2.386 por WhatsApp y 733 telefónicas. En el mismo período, registró 1.654 gestiones iniciadas.
Dónde realizar consultas
Las personas interesadas pueden acercarse a la Dirección de Asesoramiento Previsional, ubicada en calle Paula Albarracín de Sarmiento 134 norte – Casa de Gobierno Pabellón N° 5, de lunes a viernes, de 7:30 a 14:00, con DNI, clave de seguridad social de ANSES y clave fiscal de ARCA.
También pueden realizar consultas a través de los siguientes canales:
- WhatsApp: 264 454-71782
- Teléfonos: 429-6234 / 429-6247
- Línea gratuita: 0800-222-5824
- Correo electrónico: [email protected]