El especialista en criptomonedas analizó en el programa Buena Gente, que se emite por la AM Mil20, el millonario robo que afectó a Binance. Explicó cómo se habría concretado el ataque, qué consecuencias puede tener para los usuarios y recomendó diversificar las inversiones para evitar concentrar todo el dinero en una sola plataforma.

El millonario hackeo que afectó a Binance, una de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas del mundo, encendió las alarmas en el mercado financiero digital y volvió a poner en discusión la seguridad de los activos virtuales. En diálogo con el programa Buena Gente, que se emite por la AM Mil20, el especialista en criptomonedas Marcelo Puebla analizó lo sucedido y advirtió sobre un nuevo escenario de riesgos: la inteligencia artificial está permitiendo detectar y explotar vulnerabilidades informáticas a una velocidad mucho mayor que antes.

Durante la entrevista, Puebla explicó que el episodio habría provocado el robo de aproximadamente 6.300 millones de dólares en distintas criptomonedas. Según lo comentado, se habría logrado congelar una parte de los fondos, estimada en unos 3.000 millones de dólares, mientras que el resto continuaría fuera del alcance de las entidades que intentaron recuperar los activos.

Respecto de cómo se habría concretado el ataque, señaló que la versión que circula apunta al compromiso de la computadora de un desarrollador de la empresa. Desde allí, los atacantes habrían conseguido acceder a sectores sensibles del sistema. Sin embargo, aclaró que se trata de la explicación difundida hasta el momento y que todavía existen interrogantes sobre lo ocurrido.

La inteligencia artificial, un nuevo desafío para la ciberseguridad

Uno de los aspectos centrales de la conversación fue el impacto de la inteligencia artificial en los delitos informáticos. Para Puebla, el avance de estas herramientas está modificando profundamente los tiempos y las posibilidades de los ataques digitales.

"Hoy la inteligencia artificial está haciendo posible que se pueda hackear mucho más rápido de lo que antes se podía", advirtió el especialista.

En ese sentido, explicó que actualmente no solo se pueden encontrar vulnerabilidades en los sistemas informáticos con mayor rapidez, sino que también es posible aprovecharlas en menos tiempo. Como ejemplo, mencionó que, según el relato analizado durante la entrevista, en el caso de Binance la vulnerabilidad habría sido detectada un miércoles y, apenas 12 horas después, se habría concretado el millonario robo.

Puebla sostuvo que este escenario representa un desafío creciente para las empresas tecnológicas y para todo el ecosistema financiero digital, ya que obliga a revisar permanentemente los mecanismos de protección y seguridad.

El dinero en las plataformas y la confianza de los usuarios

Otro de los puntos abordados fue la situación de quienes tienen fondos depositados en Binance. El especialista explicó que la empresa sostiene que cuenta con reservas suficientes para respaldar los depósitos de sus usuarios en una relación uno a uno. Sin embargo, aclaró que se trata de una garantía informada por la propia plataforma, sin un organismo externo que ejerza un control equivalente al de las entidades bancarias tradicionales.

También señaló que el monto involucrado en el ataque representaría entre el 3% y el 4% de los fondos que Binance declara administrar, aunque advirtió que la capacidad de respuesta de una empresa tiene límites cuando se producen pérdidas de semejante magnitud.

En cuanto al comportamiento del mercado, indicó que Bitcoin registró una caída cercana al 4% en relación con el episodio, en un contexto de incertidumbre por la posibilidad de que los activos robados sean vendidos y convertidos en otras criptomonedas.

La recomendación: no concentrar todo el dinero en un solo lugar

Como conclusión, Puebla dejó una recomendación para quienes operan con criptomonedas: diversificar los fondos y evitar concentrar todos los ahorros en una única plataforma.

El especialista remarcó que quienes tienen dinero en Binance deberían distribuir sus inversiones y no mantener todos sus activos en un mismo lugar. La recomendación apunta a reducir la exposición ante posibles ataques informáticos, fallas de seguridad o dificultades financieras de una plataforma.

El episodio vuelve a poner sobre la mesa los riesgos de operar en el mercado de las criptomonedas y plantea nuevos interrogantes sobre la seguridad digital. En un contexto en el que la inteligencia artificial acelera tanto las posibilidades de desarrollo como las herramientas utilizadas para cometer delitos informáticos, la protección de los activos digitales se convierte en una preocupación cada vez más importante para los inversores.