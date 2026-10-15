El Registro Civil de San Juan informó 1.139 casamientos hasta septiembre de 2026, por encima de los 667 de todo 2025.

Los matrimonios en San Juan subieron 70,7% en lo que va de 2026 frente al año anterior. El Registro Civil contabilizó 1.139 casamientos hasta fines de septiembre, contra los 667 registrados en todo 2025. El dato adquiere relevancia porque aún restan tres meses para cerrar el año y los meses cálidos suelen concentrar más celebraciones.

Verónica Benedetto, titular de la Dirección de Registro Civil de San Juan, confirmó la suba y señaló que la cantidad de matrimonios viene en aumento. La funcionaria sostuvo que, de a poco, esta opción vuelve a tomar fuerza entre las parejas sanjuaninas. La variación marca un cambio respecto de la tendencia descendente observada en los últimos años.

Antecedentes recientes La serie informada por el organismo muestra que en 2023 se celebraron 2.121 matrimonios, el número más alto del período reciente. En 2024 esa cifra bajó a 852 y en 2025 volvió a descender hasta 667. La evolución de 2026 se ubica ahora por encima de todo el registro del año previo, aunque todavía falta el cierre anual.

Otros trámites El Registro Civil también lleva la cuenta de uniones convivenciales, que son convivencias registradas sin matrimonio, y de divorcios. En 2024 hubo 640 uniones convivenciales y 571 divorcios; en 2025, 720 y 462, respectivamente; y en lo que va de 2026, 978 uniones convivenciales y 502 divorcios. Los datos permiten comparar la formalización de vínculos y su disolución en el mismo período administrativo.

Entre los matrimonios también se incluyen las bodas igualitarias. Según el organismo, fueron 12 en 2024, 11 en 2025 y 9 en lo que va de 2026. Benedetto explicó además que al Registro Civil llegan parejas de perfiles distintos: algunas de mayor edad, con hijos, que buscan formalizar vínculos de larga data, y otras más jóvenes. La funcionaria aclaró que no disponen de estadísticas precisas sobre las edades de quienes eligen casarse.

Perspectiva anual Benedetto atribuyó el repunte a historias personales diversas y no a un único factor identificable. Con los datos disponibles, el indicador seguirá bajo observación hasta el cierre de 2026, cuando podrá confirmarse si el aumento se sostiene o si responde al comportamiento estacional de los últimos meses del año.