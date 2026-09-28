La Cámara de Diputados de San Juan comenzó a analizar un proyecto para proteger a las víctimas de la difusión no consentida de fotos o videos íntimos, conocida como pornovenganza. La iniciativa apunta a ampliar las herramientas de los fiscales y a extender el formulario que completan las víctimas en el CAVIC, el Centro de Asistencia a la Víctima.

El texto fue presentado por la diputada María Rita Lascano, junto a otros once legisladores del interbloque Cambia San Juan, integrado por Producción y Trabajo, la UCR, el Pro y Actuar. La propuesta plantea la adhesión a la Ley Nacional 27.736, conocida como Ley Olimpia, que incorpora la violencia digital a la Ley de protección integral contra la violencia hacia las mujeres.

Antecedentes y alcance

Según explicó Lascano, la iniciativa surgió de una reunión realizada a principio de este año con fiscales del CAVIC y con la directora de Género de la Provincia. La legisladora sostuvo: "Era necesario ampliar un poco este concepto de violencia, la adecuación a la ley provincial era lo que estaba faltando".

Debate en comisiones

La diputada indicó que el proyecto será discutido en comisiones junto con otra iniciativa sobre grooming, es decir, el acoso a menores por internet. También señaló que, en muchos casos, la violencia física derivó en violencia digital mediante la difusión de chats, capturas de pantalla, videos y fotos, o a través de su uso como amenaza constante contra víctimas de violencia de género.

Marco normativo

El proyecto sanjuanino adhiere a los artículos 10, 11 y 12 de la Ley 27.736, establece su aplicación conjunta con la Ley Provincial 1854-O, invita a los municipios a sumar programas de asistencia y dispone su comunicación al Poder Ejecutivo para su promulgación. Además, el texto incorpora la referencia a la campaña internacional impulsada por la activista mexicana Olimpia Coral Melo, quien promovió la ley luego de sufrir la difusión sin consentimiento de un video íntimo.

Próximos pasos

Lascano también pidió que a nivel nacional se agraven las penas para este tipo de delitos informáticos y afirmó: "Estaremos trabajando para alcanzar ese objetivo". El proyecto deberá pasar ahora por las comisiones de la Legislatura antes de llegar al recinto, donde quedará definido si San Juan adhiere formalmente al régimen de la Ley Olimpia.