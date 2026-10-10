Las cámaras de Ruta 40 llevan diez días en funcionamiento y aún no notificaron actas. El Juzgado de Faltas informó una baja diaria de 50 a 31 infracciones.

El sistema de cámaras inteligentes que controla semáforos en Pocito lleva diez días de funcionamiento y, hasta ahora, no derivó en ninguna multa a conductores. Desde el 1 de octubre, los equipos registraron 187 cruces con luz roja en la Ruta Nacional 40, aunque ninguno terminó en sanción, según el primer balance del Juzgado de Faltas local.

El juez de Faltas, Sergio Martín Escamilla, confirmó que todavía no se notificó ningún acta. “Hasta el momento hay 187 registros de paso con la luz roja, aún no hemos notificado ningún acta, por lo tanto no hemos aplicado multa”, dijo. La información oficial marca que el sistema ya produjo registros, pero que la etapa administrativa previa a la sanción sigue sin completarse.

Menos infracciones por día Escamilla sostuvo además que el comportamiento de los conductores cambió desde la puesta en marcha del control. Antes de los operativos se contabilizaban 50 cruces en rojo por día y, desde que comenzaron a funcionar las cámaras, el promedio bajó a 31. El magistrado describió el esquema como eficaz en esta etapa inicial, aunque aclaró que todavía es prematuro extraer conclusiones definitivas.

El juez también respondió a las sospechas sobre una eventual finalidad recaudatoria del sistema. “A mí en lo personal me tiene sin cuidado y no me preocupa. Me preocupan las imprudencias al volante, quien no cumple con la norma”, afirmó. De acuerdo con lo informado, la multa solo se aplica cuando se verifica una infracción y se notifica al conductor correspondiente.

El operativo integra el Plan de Seguridad Vial impulsado por el intendente Fabián Aballay y convirtió a Pocito en el segundo departamento sanjuanino con cámaras de control vial. El antecedente es Rawson, donde funcionan equipos que sancionan excesos de velocidad y cruces en rojo en distintas esquinas del departamento.

La diferencia del esquema pocitano es que las cámaras no emiten multas de manera automática. Un empleado municipal revisa cada video antes de confirmar la infracción, y recién después se define si corresponde labrar el acta. Los equipos funcionan las 24 horas en esquinas como Ruta Nacional 40 y Calle 11, guardan la imagen y la patente del vehículo, y un sistema de inteligencia artificial advierte el hecho para su posterior verificación humana. Quien reciba una notificación podrá presentarse en el Juzgado de Faltas de Pocito para hacer su descargo antes de que se confirme el pago de la multa.