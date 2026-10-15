El plan de pavimentación del microcentro sanjuanino registra un avance del 81%, según confirmó la intendente de Capital, Susana Laciar, en diálogo con TELESOL. En esta etapa, las tareas se concentran sobre calle Santa Fe, en un sector de alta circulación de la ciudad. La intervención forma parte de un programa orientado a mejorar la transitabilidad en el área central.

La jefa comunal señaló que la pavimentación de Santa Fe era una obra necesaria desde hacía años. También pidió a los vecinos mantenerse informados a través de los medios y de las aplicaciones oficiales, debido a las modificaciones que pueden registrarse en los recorridos del transporte público mientras duren los trabajos. Ese seguimiento resulta clave para usuarios y operadores en una zona con fuerte demanda de movilidad.

Agenda urbana Además de las obras viales, Laciar repasó las intervenciones previstas en distintos espacios públicos del departamento. Después de las tareas realizadas en las plazas Salvador María del Carril y Jerte de Funes, el municipio tiene en agenda avanzar sobre la plazoleta Padre Garbini, las plazas Walter Mercher y Frondizi, y la plaza del Barrio del Grano. También trabaja para finalizar las tareas en el boulevard de avenida Córdoba.

Forestación En paralelo, la intendente se refirió a la incorporación de árboles y a la recuperación de espacios verdes, en el marco de las acciones de forestación impulsadas junto al Gobierno provincial. Según lo expuesto, el objetivo es sumar vegetación en plazas, paseos y otros sectores urbanos. La participación vecinal aparece como un componente de mantenimiento de los ejemplares, de acuerdo con la referencia oficial.

Con el avance del 81% ya informado, el tramo de Santa Fe queda como el frente central de la etapa actual del plan. El municipio, además, mantiene en carpeta nuevas intervenciones en plazas y espacios públicos, mientras siguen vigentes los cambios operativos vinculados al tránsito y al transporte en el microcentro.