Turismo informó que el Gran San Juan llegó al 75% durante el fin de semana largo y podría alcanzar el 80%. La provincia aún releva el impacto económico y el origen de los visitantes.

La Fiesta Nacional del Sol 2026 impulsó la ocupación hotelera del Gran San Juan, que alcanzó el 75% durante las jornadas de mayor movimiento del fin de semana largo. El dato fue confirmado por el secretario de Turismo, Juan Castañares, en diálogo con Radio Sarmiento, y el área provincial estimó que el nivel podría subir al 80% cuando concluya el relevamiento de los establecimientos.

Según explicó el funcionario, el registro corresponde al viernes, sábado y domingo, días en los que se concentró la mayor demanda turística. La celebración coincidió con el fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional, lo que amplió la movilidad hacia la provincia. En ese marco, Turismo sostuvo que la fiesta actuó como un atractivo adicional para quienes eligieron viajar a San Juan.

Origen de los visitantes

Entre los turistas relevados aparecieron procedencias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Además, en la previa del evento la provincia recibió una delegación de Chile, según informaron desde el área de Turismo. El dato confirma un flujo de visitantes de distintas regiones del país y de un país limítrofe, aunque todavía no se precisó cuántos llegaron específicamente por la celebración.

Paquetes y agencias

Una de las novedades de esta edición fue la incorporación de agencias de viajes a la estrategia de promoción y comercialización turística. A través de un convenio, los operadores pudieron ofrecer paquetes con entradas para los espectáculos de la Fiesta Nacional del Sol. Castañares señaló que hubo interés y consultas, aunque aclaró que aún resta conocer el resultado de esas ventas para evaluar si la medida se sostiene o se ajusta en próximas ediciones.

Asistencia y medición pendiente

La edición 2026 superó los 320.000 asistentes y el domingo fue la jornada de mayor concurrencia, con más de 100.000 personas en el predio. Sin embargo, Turismo todavía no informó cuántos de esos asistentes fueron turistas ni cuál fue el impacto económico total de su estadía. Esos datos quedarán sujetos al cierre de los relevamientos oficiales, que permitirán medir con mayor precisión el efecto de la fiesta sobre la actividad hotelera y el movimiento económico provincial.