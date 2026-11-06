La propuesta reunió a estudiantes, docentes, familias y vecinos en la antesala de la 65° Fiesta Nacional de la Tradición. El acto incluyó presentaciones artísticas y actividades sobre la identidad cultural jachallera.

En el marco de las actividades preparatorias de la 65° Edición de la Fiesta Nacional de la Tradición, la Escuela de Comercio Eusebio de Jesús Dojorti realizó una nueva edición de “Estampas Tradicionales 2026”, una propuesta cultural centrada en las costumbres, la identidad y las raíces del patrimonio cultural jachallero.

La actividad se desarrolló en las instalaciones de la institución educativa y reunió a estudiantes, docentes, familias y vecinos. Según la información difundida, la jornada fue pensada para sostener la transmisión de tradiciones y reforzar el sentido de pertenencia de las nuevas generaciones en Jáchal.

Presencia institucional El encuentro contó con la presencia del intendente Matías Espejo, quien acompañó las actividades organizadas por la comunidad educativa. De acuerdo con el comunicado, el jefe comunal destacó la importancia de promover espacios que rescaten y difundan las expresiones culturales que integran la identidad local.

Durante la jornada quedaron habilitadas las estampas preparadas por los estudiantes, con representaciones, escenarios temáticos y trabajos expositivos vinculados con la historia, la cultura y las costumbres locales. La propuesta buscó poner en escena contenidos escolares y referencias patrimoniales en la antesala de la celebración tradicionalista más importante del departamento.

Programa artístico El festival incluyó la presentación de Fabián Carrizo, dramatizaciones realizadas por alumnos de la institución, intervenciones del Taller Musical A y T, cuadros de danza protagonizados por estudiantes de la escuela, la actuación del Ballet Pampa Vieja, la presentación del dúo Duarte Molina y Luis Capdevila, y la participación de Martín Aballay.

La actividad cerró con la actuación de Los Cabanay, que pusieron fin al festival con un espectáculo musical. La Municipalidad de Jáchal felicitó a la comunidad educativa por el trabajo realizado y por una edición que, según el texto oficial, reafirma el valor de las raíces y la identidad cultural del departamento.