Lara López Calvo, Santiago Siri y Patricia Jebsen serán los protagonistas de las conferencias que se realizarán el próximo 19 de noviembre en el Teatro del Bicentenario. Las entradas serán gratuitas, pero requerirán inscripción previa.

Este viernes 6 de noviembre, desde las 13 horas, se habilita la primera tanda de entradas para participar de las charlas inspiracionales del FNS Forum 2026. La totalidad de ubicaciones disponibles en el Teatro del Bicentenario se completará con otras tandas de entradas que se habilitarán los días domingo 8, martes 10, jueves 12 y sábado 14.





Las charlas inspiracionales reunirán a referentes del ámbito empresarial, tecnológico y económico. En esta edición, los speakers compartirán sus experiencias y perspectivas sobre los desafíos y las transformaciones que atraviesan distintos sectores. La actividad tendrá lugar el jueves 19 de noviembre, de 16 a 22 horas, en el Teatro del Bicentenario.





Lara López Calvo, economista, periodista y divulgadora, estará a cargo de la primera conferencia de la tarde. Su propuesta se caracteriza por explicar de manera sencilla temas que suelen resultar complejos, con el objetivo de brindar herramientas para comprender la actualidad económica y tomar decisiones financieras.





Santiago Siri, tecnólogo, emprendedor y programador argentino, le dará continuidad a las charlas inspiracionales con una conferencia sobre Inteligencia Artificial y Prompting Live. En sus disertaciones, combina una mirada sobre el impacto de la IA con demostraciones en vivo, construcción de prototipos y aplicaciones adaptadas a cada audiencia.





Para finalizar, Patricia Jebsen, presentará la conferencia “Cuatro generaciones bajo el mismo empleo”. Durante su exposición, analizará los cambios y las continuidades en el mundo laboral, haciendo foco en la convivencia de distintas generaciones dentro de las organizaciones y en los desafíos que esto representa para las empresas y sus equipos de trabajo. Jebsen es Licenciada en Relaciones Públicas (por la Universidad Argentina de la Empresa) y cuenta con una maestría en Marketing y Administración de empresas (European Business School, Alemania) y otra en Comunicación Corporativa y Prensa (por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales).





En cuanto al formato, las conferencias contemplarán 40 minutos de exposición y un espacio adicional de 20 minutos para preguntas del público, lo que permitirá generar un intercambio directo entre los disertantes y los asistentes.





De esta manera, el FNS Forum 2026 propone un espacio de encuentro y reflexión sobre temáticas que atraviesan la actualidad, desde las nuevas dinámicas del mercado laboral, la transformación digital, la economía, las finanzas y el impacto de las tecnologías en la sociedad.





Las inscripciones se habilitan el siguiente link: https://fnsforum.avantti.io/events/fns-forum-2026-charlas-inspiracionales