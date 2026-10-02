El organismo pidió evitar viajes no imprescindibles por el temporal en la alta cordillera. Hay tareas de despeje en Agua Negra y advertencias en rutas provinciales y nacionales.

La Dirección Nacional de Vialidad, a través de su 9° Distrito San Juan, informó que comenzó el temporal previsto para la alta cordillera de la provincia, con nieve, lluvia, fuertes ráfagas de viento y viento Zonda en distintos sectores. El fenómeno afecta corredores de uso turístico, productivo y fronterizo, con impacto directo sobre la circulación en altura. El organismo mantuvo operativos de asistencia y pidió extremar recaudos en los tramos comprometidos.

Uno de los puntos alcanzados es el Paso Internacional por Agua Negra, sobre la Ruta Nacional 150, donde se registraron las primeras precipitaciones y condiciones de inestabilidad. Las imágenes difundidas desde la zona mostraron el inicio del temporal en el corredor cordillerano. En ese sector, la transitabilidad depende de la evolución del clima y de la seguridad operativa para continuar con las tareas de mantenimiento.

Operativos en la zona

Según informó Vialidad Nacional, personal de la empresa contratista Vialcat y equipos técnicos del organismo continúan con los trabajos de despeje y mantenimiento. Las tareas se sostendrán siempre que las condiciones meteorológicas y de seguridad permitan avanzar con los operativos. Esa modalidad es habitual en corredores de alta montaña, donde la acumulación de nieve y las ráfagas pueden alterar la circulación en forma rápida.

Rutas bajo advertencia

La advertencia oficial alcanza especialmente a la Ruta Nacional 149, en los tramos de los departamentos Calingasta e Iglesia, y a la Ruta Nacional 150, en los sectores de Jáchal, Ischigualasto, en Valle Fértil, y desde Huaco hasta el límite con La Rioja. Ante ese panorama, el organismo recomendó evitar los viajes que no sean estrictamente necesarios. En caso de circular, pidió hacerlo a velocidad reducida, mantener distancia prudencial entre vehículos y usar luces bajas encendidas.

Medidas de prevención

Vialidad Nacional también solicitó verificar previamente el estado de los limpiaparabrisas y frenos, además de respetar las indicaciones del personal del organismo y de las fuerzas de seguridad desplegadas en las rutas. La recomendación oficial se apoya en la reducción de visibilidad y en la posible presencia de nieve, lluvia y viento fuerte sobre la calzada. El organismo remarcó que la prevención resulta central para disminuir riesgos en los corredores viales de la provincia mientras persista el temporal.

Las condiciones climáticas seguirán siendo el factor determinante para la continuidad de los operativos y para la habilitación o restricción de los pasos y rutas alcanzados. Por ese motivo, la evolución del tiempo en la alta cordillera será la variable a seguir en las próximas horas.