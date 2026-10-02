Las condiciones de sequedad y las ráfagas pueden favorecer la rápida propagación del fuego. Desde la Policía Ecológica recuerdan que está prohibido iniciar quemas de pastizales, hojas, ramas, basura o cualquier otro tipo de vegetación sin autorización

Ante la presencia de viento Zonda durante esta jornada del 2 de octubre y las condiciones de sequedad que caracterizan estas jornadas, se recomienda a la comunidad extremar las medidas de prevención y evitar cualquier actividad que pueda generar fuego o chispas.





En particular, se solicita no realizar quemas de pastizales, hojas, ramas, basura ni ningún otro tipo de vegetación, ya que las ráfagas de viento pueden provocar que un foco de pequeñas dimensiones se propague rápidamente y genere un incendio de mayores proporciones.





La Policía Ecológica, dependiente de la Policía de San Juan, recuerda además que el artículo 169 de la Ley Provincial 941-R establece sanciones para quienes produzcan, provoquen o activen fuego y/o incendios, cualquiera sea su tipo o motivo, en zonas urbanas o rurales sin autorización expresa del organismo competente.





La normativa contempla multa económica, trabajos de utilidad pública y/o arresto de 5 a 30 días, mientras que la determinación de la pena corresponde al juzgado que intervenga en cada caso.





Ante una quema, dar aviso de inmediato

Si se observa una quema o un foco de incendio, se recomienda no acercarse ni intentar apagarlo por cuenta propia y comunicarse inmediatamente con el 911, para permitir una intervención rápida de los organismos de emergencia.





También se pueden realizar denuncias de manera presencial en la Policía Ecológica, ubicada en el Cuartel de Bomberos de calle Mendoza y Mary O’Graham, o comunicarse al 4212787.





Durante las jornadas de viento Zonda, la prevención resulta fundamental. Evitar iniciar fuego es una responsabilidad de todos y permite reducir el riesgo de incendios que pueden afectar viviendas, espacios productivos, bienes y personas.