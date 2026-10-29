La intervención forma parte del plan municipal para reemplazar progresivamente el 100% del alumbrado halógeno por tecnología LED. La intendenta Daniela Rodríguez destacó la importancia de estas obras para mejorar la calidad de vida y contribuir a la seguridad de los vecinos.

La Municipalidad de Chimbas finalizó los trabajos de recambio del alumbrado público en el barrio 7 de Septiembre, donde se contempló la colocación de nuevas 63 luminarias LED de 100 watts. La intervención permitirá mejorar la visibilidad en las calles y brindar mayor tranquilidad a las familias que residen en el sector.





La obra fue anunciada por la intendenta Daniela Rodríguez durante un encuentro con vecinos del barrio, en el que se abordaron distintas inquietudes, pedidos y necesidades de la comunidad.





“Cada encuentro con los vecinos nos permite conocer de primera mano sus necesidades y establecer prioridades. Sabemos que hay mucho por hacer, pero también tenemos claro que nuestra responsabilidad es tomar decisiones y dar respuestas concretas. Los compromisos que asumimos tienen que reflejarse en hechos, porque esa es la forma de construir confianza con nuestra gente”, expresó Rodríguez, al destacar la importancia del diálogo directo con las familias del departamento.

En relación con el alcance de estas intervenciones, la intendenta destacó: “Cada luminaria que reemplazamos es un paso más hacia el objetivo que nos hemos propuesto: transformar el 100% del alumbrado halógeno de Chimbas a tecnología LED. Es una tarea que venimos realizando de manera incansable, porque queremos que cada barrio cuente con una iluminación moderna, eficiente y en mejores condiciones”.





Asimismo, Rodríguez hizo referencia a la importancia de estas obras en materia de seguridad y bienestar para las familias. “Sabemos que la seguridad pública es responsabilidad del Gobierno provincial, pero desde el municipio también tenemos un rol importante. Mejorar la iluminación de nuestras calles contribuye a la prevención, brinda mayor tranquilidad y ayuda a mejorar la calidad de vida de los vecinos de nuestro querido departamento”, sostuvo.





Durante el encuentro también participó el comisario Aurelio Bustamante, jefe interino de la Comisaría 17.ª, con responsabilidad sobre la seguridad en las zonas Centro y Este del departamento. Su presencia permitió incorporar la perspectiva de la institución policial al diálogo con los vecinos, en un espacio donde se plantearon distintas inquietudes y necesidades del barrio.





Con los trabajos concluidos, el municipio se prepara para la próxima inauguración del nuevo alumbrado en el barrio 7 de Septiembre, dando otro paso en el proceso de modernización de la infraestructura urbana de Chimbas.