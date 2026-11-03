La Comisión Joven desarrolló una nueva jornada del programa “Imaginando un Futuro” con la participación de profesionales de empresas mineras que compartieron sus experiencias y acercaron información sobre las oportunidades de desarrollo profesional en el sector.





La jornada estuvo dirigida a alumnos de los últimos años de formación técnica, principalmente de las especialidades Minas, Industrias de Procesos, Química y Automotores. El encuentro permitió vincular los conocimientos adquiridos durante su formación con los diferentes perfiles profesionales que intervienen en la actividad minera, desde las áreas técnicas y operativas hasta las funciones administrativas, de recursos humanos y relaciones institucionales.





La presentación contó con la participación de representantes de empresas y proyectos mineros de la provincia, entre ellos Veladero, Gualcamayo, Altar, Vicuña, Los Azules, Chita y Hualilán. Durante la actividad, los profesionales compartieron sus experiencias y brindaron información sobre los proyectos y las distintas áreas de trabajo que integran la industria.





“Imaginando un Futuro” es una iniciativa impulsada por la Comisión Joven de la Cámara Minera de San Juan que busca acercar el conocimiento sobre la actividad minera a diferentes sectores de la sociedad. Además de los encuentros con estudiantes, el programa ha desarrollado charlas destinadas a integrantes de instituciones intermedias, asociaciones empresariales y agrupaciones de productores, entre otros públicos. A través de estos espacios, la institución promueve el intercambio de experiencias y el acceso a información sobre la industria minera y su desarrollo en la provincia.

La Cámara Minera de San Juan, a través de su Comisión Joven, realizó el pasado jueves 29 de octubre una nueva presentación del programa “Imaginando un Futuro”. La actividad, que se desarrolló en la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento, reunió a más de 100 estudiantes y tuvo como objetivo acercarlos al mundo laboral de la industria minera, compartir experiencias de profesionales del sector y brindar herramientas para acompañar sus decisiones académicas y profesionales.