El sorteo será a las 19 en Mendoza 451 Sur. La Caja prevé unos 12 premios y actividades solidarias y para el público presente.

Este sábado 26 de septiembre, a las 19, la Caja de Acción Social de San Juan realizará el tercer sorteo del año de cupones no premiados de la Quiniela. La actividad tendrá lugar en el estacionamiento de la Gerencia de Préstamos, en calle Mendoza 451 Sur, entre Santa Fe y Avenida Córdoba. El presidente de la institución, Juan Pablo Medina, señaló que se trata de uno de los cuatro sorteos anuales que organiza el organismo, con una frecuencia aproximada de cada tres meses.

Premios y participación

Medina explicó en diálogo con Radio Sarmiento que aún se reciben cupones hasta minutos antes del sorteo. Para participar, los cupones no premiados deben tener los datos completos en el reverso y ser depositados en la agencia habitual o acercados a la Caja. Según adelantó, se entregarán alrededor de 12 premios entre los cupones participantes, con bienes como motos, heladeras, aires acondicionados, televisores, notebooks, proyectores y cocinas.

La jornada también incluirá sorteos especiales para el público presente, que recibirá números para participar de esas instancias exclusivas. Medina indicó que la organización todavía trabaja en los detalles operativos para recibir a los asistentes. La realización en un espacio techado busca evitar una suspensión por condiciones climáticas, ya sea por viento Zonda o lluvia.

Cruzadas Solidarias

Durante el mismo evento se desarrollarán las Cruzadas Solidarias, mecanismo mediante el cual la Caja entrega premios a instituciones de la provincia. Medina indicó que actualmente existen seis programas destinados a distintos sectores: educación, salud, escuelas de iniciación deportiva, adultos mayores, merenderos e instituciones por la comunidad. Esta última categoría fue incorporada a fines del año pasado y alcanza a organizaciones no gubernamentales con actividades sociales.

El titular de la CAS sostuvo que en cada sorteo de Cruzadas Solidarias resultan beneficiadas dos instituciones. En ese punto, afirmó que hay muchas ONG que realizan “una actividad genuina y muy social” y que la Caja busca reconocer ese trabajo mediante premios. La modalidad forma parte de la agenda institucional del organismo y se suma al sorteo de cupones no premiados como actividad abierta al público.

Préstamos y operatoria

En la misma entrevista, Medina se refirió al funcionamiento de las líneas de préstamos de la Caja y dijo que actualmente se mantienen entre 55 y 60 operaciones diarias. Según precisó, se aprueban y liquidan cada día montos de entre 80 y 90 millones de pesos, cifra que ubicó dentro de las previsiones presupuestarias de la institución. También señaló que los créditos están destinados a empleados de planta permanente de la Administración Pública y que requieren un garante, por lo general otro empleado público o una persona que reúna las condiciones exigidas.

Medina agregó que, una vez aprobados, los fondos pueden acreditarse en la cuenta del solicitante en un plazo de 24 a 48 horas. La Caja trabaja con cuatro líneas principales: préstamos personales, remodelación de vivienda, rodados y asistenciales. De acuerdo con el funcionario, cerca del 90% de las solicitudes corresponde a préstamos personales, una modalidad que no exige un destino específico para el dinero. Esa preferencia también se acentúa hacia fin de año, cuando aumentan las necesidades vinculadas con vacaciones, celebraciones y otros gastos de la temporada.