El secretario de Tránsito y Transporte dijo que el registro digital ya resolvió ese esquema y contabilizó unos 1.200 trámites. También señaló avances en la climatización de la Red Tulum.

El secretario de Tránsito y Transporte de San Juan, Marcelo Molina, sostuvo que el Registro Provincial de Transporte (Reprotran) permitió certificar conductores y vehículos mediante un sistema digital y, según su exposición, terminar con el alquiler de licencias en taxis, remises y choferes de aplicaciones. En una entrevista en el programa Siempre con Vos, de Telesol, explicó que los vecinos pueden verificar si una unidad está habilitada escaneando un código QR ubicado en la parte trasera del vehículo.

El funcionario vinculó ese cambio con un esquema anterior que, según dijo, obligaba a pagar para poder trabajar. En esa línea, afirmó: “Es una locura lo que pasaba. Que vos tuvieras que pagar para poder trabajar, que es lo que hacía y es lo que durante muchos años se sustentó en el sistema”. La referencia apunta al fin de un mecanismo de alquiler de licencias que el Gobierno provincial presenta como reemplazado por un registro digital.

Trámite digital Molina indicó que la adhesión a la plataforma, que opera a través de la web del Gobierno y del sistema CiDi, demanda dos minutos. Agregó que para completar el proceso los conductores deben tener inscripción fiscal activa en AFIP o Rentas y contar con licencia nacional de conducir profesional. De acuerdo con su balance, ya se registraron cerca de 1.200 trámites, entre ellos entre 520 y 530 de choferes, además de vehículos de transporte accesible y pedidos provenientes de los 19 departamentos de la provincia.

Red Tulum En el mismo reportaje, Molina se refirió a las intimaciones a las empresas de colectivos por la falta de aire acondicionado durante los días de calor. Dijo que la red fue “una buena idea mal implementada y que había que corregirla” y recordó que al inicio más del 50% de las unidades no tenía refrigeración. Según su balance, hoy seis de las nueve empresas ya tienen el 100% de su flota con aire acondicionado.

El secretario remarcó que el control oficial no se limita a la existencia del equipamiento, sino a su funcionamiento efectivo durante las jornadas de altas temperaturas. “El control nuestro es que lo hagan funcionar, no solo que lo tengan. Esa sí es nuestra responsabilidad y una responsabilidad compartida con el empresario”, afirmó. Con ese criterio, la fiscalización sobre la Red Tulum seguirá centrada en el cumplimiento de las condiciones de confort y en la respuesta de las empresas ante eventuales incumplimientos.