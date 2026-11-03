La subasta será el viernes 13 de noviembre a las 15 en un predio techado de Capital. Habrá exhibición previa y bases desde $100.000 para motos.

La Caja de Acción Social de San Juan rematará 62 vehículos que pertenecieron a la Policía de la provincia el viernes 13 de noviembre, desde las 15, en un espacio cerrado y techado junto a la Gerencia de Préstamos de la institución. La convocatoria incluye unidades con bases diferenciadas según tipo y estado, y se enmarca en el procedimiento habitual de disposición de bienes estatales que ya no prestan servicio operativo. El anuncio fue confirmado por el presidente del organismo, Juan Pablo Medina, en una entrevista con Radio Mil20.

Exhibición previa

Antes del remate, los interesados podrán revisar las movilidades durante tres jornadas de exhibición, previstas para el martes 10, miércoles 11 y jueves 12 de noviembre. La muestra se realizará en el predio de la ex Urbino, ubicado en calle Corrientes 1090, en Capital. Medina sostuvo que la elección del lugar cubierto permite desarrollar la actividad sin depender de las condiciones climáticas, un punto operativo relevante para una subasta pública de estas características.

Bases y condiciones

Según explicó el funcionario, las bases de los vehículos son variadas: algunas motocicletas partirán desde los $100.000, mientras que ciertas camionetas tendrán precios iniciales superiores al millón y medio de pesos. Esos valores corresponden al piso de la puja y pueden incrementarse durante el acto por las ofertas de los participantes. Medina indicó que la exhibición previa resulta clave para evaluar el estado de cada unidad y, si se considera necesario, concurrir con mecánicos o personas con conocimientos sobre vehículos usados.

Estado de las unidades

El presidente de la Caja describió los rodados como movilidades que “ya no están en óptimas condiciones para servirle a la sociedad”, aunque aclaró que “tampoco es que están para desguace o chatarra”. Además, confirmó que los vehículos se entregarán sin los elementos de identificación policial, ya que se retirará el ploteado y toda referencia a la fuerza. De acuerdo con lo informado, las 62 unidades ya atravesaron una auditoría de documentación y cuentan con los papeles necesarios para avanzar con la transferencia.

Transparencia y publicación

Para quienes no puedan asistir a la exhibición, la Caja de Acción Social publicará fotografías e información básica de cada movilidad en su página web, dentro de la sección de remates. El organismo también prevé tareas de limpieza y acondicionamiento para facilitar la visualización de las unidades. Medina afirmó que la institución busca garantizar “la integridad del proceso”, “las comodidades para poder participar tranquilamente” y “la transparencia en el acto”.

La subasta quedará habilitada el 13 de noviembre y, según la convocatoria oficial, el procedimiento combinará exhibición previa, documentación auditada y publicación digital de las unidades. El dato operativo a seguir será la evolución de las ofertas durante el remate y la eventual adjudicación de cada vehículo en esa misma jornada.