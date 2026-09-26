El RUPVAA hará un operativo en el Aeroclub de Jáchal entre las 8 y las 13. El trámite exigirá inscripción previa y alcanzará a autos, motos y otros vehículos.

El sábado 3 de octubre, de 8:00 a 13:00, el Registro Único Provincial de Verificación de Automotor y Autopartes (RUPVAA) realizará en el Aeroclub de Jáchal un operativo especial para la verificación policial de vehículos y el grabado de autopartes. La jornada permitirá hacer esos trámites en el departamento, sin trasladarse a otros puntos de San Juan.

Según la información difundida por el organismo, se trasladará al lugar el equipamiento necesario para efectuar las verificaciones y el grabado de autopartes. La medida apunta a facilitar el cumplimiento de los requisitos vigentes para propietarios de vehículos de Jáchal y de zonas cercanas que se sumen al operativo.

Inscripción previa Quienes deban realizar el trámite deberán inscribirse antes a través de la página oficial del RUPVAA, identificada como Verificación San Juan. Desde ese canal se gestionará el acceso al operativo especial. La convocatoria oficial no informó cupos ni costos en el material difundido.

La información oficial indica que deben realizar la verificación policial los automotores inscriptos desde el 1 de enero de 2001. En el caso de las motocicletas nacionales, la obligación alcanza a las inscriptas desde el 1 de enero de 2004, mientras que las motos importadas deben verificarse en todos los casos, sin importar su fecha de inscripción. El procedimiento también comprende a máquinas industriales, agrícolas y grúas de gran porte.

Marco normativo Además de la verificación, durante la jornada se hará el grabado de autopartes, una medida de seguridad preventiva orientada a desalentar el robo de vehículos y a dificultar la comercialización ilegal de piezas. De acuerdo con la información oficial, la Ley Provincial N.º 1707-C establece la obligatoriedad del grabado indeleble del número de dominio. El operativo quedará concentrado en una sola jornada y el paso siguiente para los interesados será completar la inscripción previa en el sitio oficial del organismo.