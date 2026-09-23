La entrega se realizó en el estadio Aldo Cantoni en el marco del Plan "Maestro de América"

Estudiantes de escuelas primarias de Rawson recibieron sus computadoras durante un acto que se realizó en el estadio Aldo Cantoni, como parte del programa provincial “Maestro de América, Cultivando el Futuro”. El acto estuvo encabezado por el gobernador Marcelo Orrego, quien fue acompañado por la ministra de Educación, Silvia Fuentes; secretario de Transformación Digital y Modernización del Estado, Fabricio Echegaray, entre otras autoridades presentes.





Durante el acto, el mandatario dijo: “Agradezco a docentes, familias y equipos que hacen posible una educación que genere igualdad y mejores oportunidades. Entregamos 1.800 computadoras aproximadamente y adquiriremos otras 50.000 para acompañar la transformación digital y educativa de San Juan”.





En este caso, los equipos están destinados a alumnos de 5° grado de escuelas de gestión estatal y se incorporan a una política que durante este año continúa ampliando la disponibilidad de tecnología para estudiantes de toda la provincia.





La nueva entrega se suma a las realizadas durante las últimas semanas. El programa ya llegó a más de 630 estudiantes de San Martín, más de 400 de Angaco, más de 1.300 de Albardón y más de 400 de 9 de Julio. Del total de alumnos alcanzados en esos cuatro departamentos, más de 1.700 pertenecían al nivel primario y el resto correspondía a estudiantes secundarios.





También se concretó la segunda etapa de distribución en Capital, con más de 1.500 computadoras para alumnos de escuelas primarias, después de una primera entrega que había alcanzado a más de 2.500 estudiantes secundarios del departamento.





El despliegue del programa incluyó además a más de 800 alumnos de Jáchal y a estudiantes de escuelas de Vallecito y Bermejo.

Además, fueron entregados dispositivos a 3.000 docentes, entre profesores de especialidades, maestros celadores y docentes de equipos móviles y de UEPA.





“Maestro de América, Cultivando el Futuro” es impulsado por el Gobierno de San Juan, a través de los ministerios de Educación y de Economía, Hacienda y Finanzas. La iniciativa combina la incorporación de equipamiento con formación digital para docentes y herramientas tecnológicas destinadas a acompañar los procesos de aprendizaje de los estudiantes.





La distribución de dispositivos se articula con EDUGE (Ecosistema Digital Unificado de Gestión Educativa) y con el Plan de Alfabetización Provincial “Comprendo y Aprendo”, que contempla también la alfabetización digital. A estas acciones se suma el proceso de Modernización del Estado aplicado al sistema educativo.





La adquisición de los equipos se realizó junto a UNOPS (Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos), que acompañó a la provincia durante los procesos de compra.





El programa contempla la entrega de computadoras a estudiantes de 5° grado de primaria y 2° año de secundaria de las modalidades orientada y técnica, pertenecientes a todas las escuelas de gestión estatal.





Durante 2025 se entregaron 25.000 computadoras y este año se distribuirán más de 20.000 equipos. Con ambas etapas, “Maestro de América, Cultivando el Futuro” alcanzará a toda la matrícula de 5° y 6° grado de primaria y 1° y 2° año de secundaria de gestión estatal.