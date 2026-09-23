San Juan será sede de los Juegos Nacionales de Adultos Mayores 2026 desde el lunes 28 de septiembre hasta el viernes 2 de octubre, con acto inaugural previsto para las 19 en el Estadio Aldo Cantoni. La competencia reunirá delegaciones de 19 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en una agenda distribuida en distintos escenarios deportivos de la provincia.

La organización cuenta con el acompañamiento del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y la Secretaría de Deporte. Además de recibir a las delegaciones visitantes, la provincia presentará una representación propia integrada por 58 deportistas, con participación en todas las disciplinas previstas. Ese dato ubica a San Juan no solo como anfitriona, sino también como una de las jurisdicciones con presencia completa en el programa deportivo.

Escenarios y disciplinas Las competencias se desarrollarán en varios puntos de la capital y alrededores. El Velódromo Vicente Alejo Chancay, con actividad aproximada de 8 a 18, concentrará tenis de mesa, ajedrez, sapo, truco y tejo. En el Club Hispano, también de 8 a 18, se disputarán tenis, pádel, el Circuito de Habilidades Motrices (CHAM) —prueba que combina destrezas físicas y coordinación— y newcom. La distribución por sedes permite sostener simultaneidad de pruebas y ordenar el flujo de participantes durante toda la semana.

Agenda deportiva El Parque de Mayo será sede de orientación, con horario estimado de 8 a 13, mientras que en El Almendro se desarrollará natación de 8 a 18. El cierre tendrá lugar en Don Bosco, donde está prevista la fiesta final del encuentro. La programación confirma que la provincia concentrará durante varios días una competencia nacional de adultos mayores en múltiples espacios, con impacto organizativo y logístico sobre la infraestructura deportiva local.

La realización de los Juegos también le permite a San Juan mostrar capacidad de recepción para eventos de alcance nacional, en un contexto en el que la actividad deportiva se presenta como un instrumento de integración y participación de personas mayores. El cronograma ya está definido y la variable a seguir es la ejecución operativa de sedes, traslados y acreditaciones durante la semana de competencia.