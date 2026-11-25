La fundación cumple 17 años en San Juan y sostiene ocho casas con talleres de trabajo. El 11 de diciembre realizará su cena solidaria en una de sus sedes.

Mayra Gochoa y Pablo Moreno, referentes de Hogares Beraca, expusieron en los estudios de Telesol el alcance del trabajo que la fundación desarrolla en distintos puntos de San Juan. La organización cumple 17 años de فعالیت y actualmente asiste a jóvenes, adultos mayores y madres con hijos en situación de vulnerabilidad o violencia familiar. Para sostener esa tarea, mantiene casas de convivencia donde residen decenas de personas.

La institución cuenta con ocho casas en la provincia y brinda asistencia integral a 120 personas. Gochoa señaló que las problemáticas que reciben cambiaron con el tiempo y que hoy también aparecen consumos problemáticos vinculados con casinos online y redes sociales, además de sustancias y alcohol. Sobre ese proceso, afirmó: “El abanico de adicciones se fue ampliando, fue cambiando”.

Articulación estatal La fundación trabaja con organismos públicos como la línea de protección a la mujer y el 102 en casos de violencia intrafamiliar. También contiene a jóvenes que, al cumplir 18 años, deben dejar las residencias oficiales y no cuentan con una red familiar de sostén. Ese tramo etario suele quedar expuesto a una salida institucional sin recursos propios, por lo que la organización intenta cubrir esa transición.

Autosustento y reinserción Para financiar parte de su funcionamiento y favorecer la reinserción laboral, Hogares Beraca impulsa talleres de panificación, huertas y elaboración de prepizzas, maicenitas y alfajores. A eso suma tareas de comunicación y cobertura de eventos, que forman parte de la dinámica interna de las sedes. Las ventas se canalizan a través de las redes de la Fundación Esalcu Argentina, sigla que refiere a espíritu, alma y cuerpo.

Gochoa explicó que detrás de cada producto hay un proceso de recuperación personal y social. “Atrás de ese producto hay gente que se está restaurando, que está saliendo”, sostuvo. La lógica de trabajo combina contención, formación y generación de ingresos propios, en un esquema que busca sostener la permanencia de los hogares y la actividad cotidiana de la organización.

Cena solidaria De cara a fin de año, Hogares Beraca confirmó su tradicional cena solidaria para el viernes 11 de diciembre. Esta vez será en una de las casas de la organización, donde compartirán la jornada con colaboradores, ministros y empresarios que suelen sumarse a la propuesta. La fundación también convocó a la comunidad sanjuanina y al sector comercial a comprar tarjetas para la cena o productos navideños elaborados por la institución, como budines y pan dulce.