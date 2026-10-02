Con el impulso del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan y la FACPCE, especialistas debatieron sobre la gestión de riesgos, la transparencia y el cambio cultural necesario tanto en el sector público como en el privado

La provincia de San Juan se convirtió en el escenario del debate sobre el cumplimiento normativo y la integridad al albergar las 1° Jornadas Nacionales de Ética y Compliance y las 9° Jornadas Nacionales de Sostenibilidad. El encuentro, organizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan en conjunto con la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), reunió a especialistas, instituciones y empresas para analizar el impacto directo del compliance en la gestión institucional pública y privada.

Gustavo Nigohosian: "El compliance no es solo cumplir la ley, es un mecanismo de gestión de negocios"

El especialista en Ética y Compliance, coordinador de la comisión afín en FACPCE y director de Governance School en la UMSA, Gustavo Nigohosian, enfatizó que la integridad corporativa trasciende la mera obediencia legal.

"Cumplir con la ley viene desde el momento mismo en que nació la República. Compliance significa mapear los riesgos en cuatro dimensiones (eficiencia en recursos, cumplimiento regulatorio, calidad de información y prevención de fraudes) para diseñar controles profesionales y monitorear su evolución".

Nigohosian advirtió que el fraude suele absorber el 5% de los ingresos brutos de las organizaciones, por lo que contar con un programa sólido de integridad se traduce en eficiencia financiera y prevención de pérdidas. Asimismo, explicó que las organizaciones atraviesan tres etapas para adoptar estos programas: coacción (por imposición legal), conveniencia (para integrarse a cadenas de valor exigentes) y convicción (un cambio cultural profundo que demanda alrededor de ocho años).

El especialista remarcó que estas herramientas aplican por igual al sector público y al privado, articulándose sobre cinco componentes transversales esenciales:

Compromiso firme y visible de la alta dirección o autoridades. Mapeo continuo de riesgos. Diseño e implementación de controles. Línea de denuncias operativa y protegida. Capacitación constante y readecuación anual del sistema.

Además, sostuvo que una decisión institucional es transparente cuando cumple cuatro criterios: se aprueba en el nivel adecuado, cuenta con un análisis razonable de riesgos, privilegia el interés de la institución sobre el personal y deja registro fundamentado de lo actuado.

Contador Marcelo Pinto: "Un cambio cultural indispensable para preparar a los proveedores y PyMEs locales"

Por su parte, el Contador sanjuanino Marcelo Pinto destacó la oportunidad estratégica que representan estas jornadas para San Juan, haciendo hincapié en la urgencia de capacitar al tejido empresarial local.

Pinto señaló que, ante la llegada de grandes inversiones corporativas y mineras a la región, las empresas exigirán a sus proveedores procesos de debida diligencia en materia de transparencia y cumplimiento normativo.

"Queremos que la gente se capacite porque ninguna empresa va a contratar a un proveedor sin hacer su debida diligencia. Si el proveedor local no está preparado, la empresa buscará otro tipo de proveedor. Como sanjuaninos debemos estar listos".

El profesional definió a los programas de integridad como un "escudo" de tranquilidad para las organizaciones, permitiendo identificar y mitigar riesgos para operar de forma consciente y segura.

Hacia un fortalecimiento integral

Los referentes coincidieron en que la ética y el compliance no constituyen un simple trámite o sello formal, sino una transformación cultural sostenible. Su implementación efectiva resulta determinante para fortalecer la gobernanza, optimizar el uso de los recursos y consolidar la confianza en las instituciones públicas y privadas del país.