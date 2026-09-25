La actividad será este sábado y estará dirigida a ciudadanos italianos residentes en la provincia. También se informará sobre el registro para votar y las restricciones vigentes para la ciudadanía.

Un representante consular del Consulado Italiano de Mendoza llegará este sábado a San Juan para mantener contacto con ciudadanos italianos residentes en la provincia y avanzar con los preparativos de las elecciones del COMITES, el Comité de Italianos Residentes en el Exterior.

La información fue brindada por Jorge Alfredo Luz, en una entrevista con Radio Mil20. Según explicó, la actividad está dirigida a quienes ya cuentan con la ciudadanía italiana y forman parte de la comunidad que puede intervenir en ese proceso electoral. El COMITES funciona como un ámbito de representación y colaboración para italianos que viven fuera de su país.

Registro electoral Luz precisó que el encuentro se realizará este sábado, entre las 11 y las 15, en la sede del Viceconsulado de San Juan, ubicada en Ausonia. Allí se prevé identificar a los ciudadanos que hicieron el trámite correspondiente y residen en la provincia, con el objetivo de dejarlos en condiciones de participar de la votación. “En definitiva es una colaboración con ciudadanos italianos y el día sábado viene un representante consular para ver en qué condiciones están los ciudadanos que han realizado el trámite y viven y residen en San Juan para poder emitir votos”, señaló.

De acuerdo con lo detallado por Luz, quienes asistan deberán presentar una fotocopia del DNI y firmar una ficha de admisión para quedar incorporados al padrón, entendido como el registro de ciudadanos italianos reconocidos. También aclaró que el COMITES no tramita ciudadanías, una tarea que corresponde al consulado y exige la documentación respaldatoria correspondiente.

Representación en Cuyo El dirigente sostuvo además que existe la posibilidad de que San Juan tenga por primera vez un presidente del COMITES. Indicó que, históricamente, ese cargo fue ocupado por representantes de Mendoza, donde está la sede regional. En ese marco, mencionó el trabajo previo de su esposa, Ana María Ramadaldi, en el Viceconsulado Honorario de San Juan durante la gestión de Aldo Manini, y señaló que esa experiencia permitió relevar problemáticas de italianos de la provincia y de la región de Cuyo, incluida San Luis.

Las elecciones del COMITES están previstas para el 4 de noviembre. En paralelo, Luz se refirió a las restricciones vigentes para tramitar la ciudadanía italiana y afirmó que, desde marzo de 2025, se limitaron los alcances para descendientes más allá de los nietos. Según explicó, antes podían iniciar el trámite bisnietos y tataranietos, siempre que acreditaran la documentación correspondiente. También indicó que se hicieron presentaciones ante organismos judiciales para intentar revertir esas restricciones y que la situación sigue en análisis.