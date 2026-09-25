El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte difundió una grilla de actividades en distintos espacios de la provincia. La agenda incluye funciones gratuitas, certámenes, ferias y talleres.

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte difundió una grilla de actividades culturales en San Juan para el período comprendido entre el viernes 25 y el martes 29 de septiembre. La programación incluye conciertos, teatro, danza, cine, artes visuales y talleres en distintos espacios públicos. La propuesta se organiza como una oferta concentrada para el cierre de mes y alcanza a públicos diversos.

Teatro y música En el Teatro del Bicentenario, la agenda contempla el espectáculo “Después de Viejos” para el sábado 26 a las 21:30 y la presentación de la Orquesta Sinfónica Nacional el domingo 27 a las 20, con entrada libre y gratuita. El mismo espacio también ofrece visitas guiadas en distintos horarios, según informó la cartera provincial. En el Teatro Sarmiento, en tanto, se desarrolla el certamen de danza “Al Danzar” hasta el domingo 27, con entradas disponibles en boletería.

Actividades en Conte Grand El Centro Cultural Conte Grand tendrá el viernes 25 la propuesta “Equinoccio Tango”, que reúne clases, feria y espectáculo en vivo. Además, las actividades “Luz, Cámara y Acción 2” y el “Laboratorio de Música electrónica” fueron reprogramadas para este sábado, sin que en el parte oficial se informaran cambios adicionales. Para el domingo 27, el espacio prevé una tarde de feria y cine para las nuevas generaciones desde las 16, con proyecciones gratuitas a partir de las 19:30.

Cine y recitales En el Chalet Cantoni Casa Cultural, el viernes 25 a las 20:10 se proyectará la película “Corazón Embalsamado”. Al día siguiente, el sábado 26 a las 20, el mismo espacio recibirá el recital “Vibra Alterna”, con las bandas locales Solana Full Band y Cuadros Colgados, con entrada libre. La programación combina exhibiciones audiovisuales con música en vivo en una misma sede.

Arte y oficios El Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson mantiene abiertas sus salas de exposición de martes a domingo, de 12 a 20. A su vez, el Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero ofrece talleres de Bordado Chino este sábado 26 y de Cerámica el martes 29. Con esa agenda, la provincia concentra en una misma semana actividades de acceso público y propuestas de formación en oficios, con fechas y horarios ya definidos por cada espacio.