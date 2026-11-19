El investigador sanjuanino Marcelo Gustavo Molina recibió la Mención de Honor al Valor Científico del Senado de la Nación por sus aportes a las redes eléctricas inteligentes y a las energías renovables.

La distinción fue entregada en la octava edición de ese reconocimiento, en una ceremonia que reunió en el Palacio Legislativo a representantes de las 24 jurisdicciones del país. Según el material difundido, las postulaciones fueron presentadas por legisladores de distintos bloques y abarcaron disciplinas como medicina, biotecnología, ingeniería, energía, biodiversidad, ciencias sociales y producción agropecuaria.

Trayectoria académica Molina dirige el Instituto de Energía Eléctrica (IEE), dependiente de la Universidad Nacional de San Juan y del CONICET, donde se desempeña como investigador principal. La Facultad de Ingeniería de la UNSJ lo felicitó públicamente por la distinción. Nacido en San Juan el 12 de abril de 1973, se recibió de ingeniero electrónico en la UNSJ en 1997, como abanderado de la institución, y luego obtuvo allí su doctorado en Ingeniería Eléctrica con distinciones.

Su trabajo ya había tenido repercusión en 2024, cuando integró el listado del 2% de investigadores más citados del mundo en su campo, elaborado por especialistas de Stanford y Elsevier. Esa clasificación mide el impacto de los trabajos científicos y la cantidad de veces que son citados por otras investigaciones, un indicador que suele utilizarse para comparar producción académica a escala internacional.

Líneas de investigación Molina estudia tecnologías vinculadas con el funcionamiento de los sistemas eléctricos, entre ellas microrredes, distribución de electricidad, almacenamiento de energía y seguridad de las redes. Una de sus líneas de trabajo apunta a incorporar fuentes renovables a las redes eléctricas, con el almacenamiento como componente central de ese proceso, según explicó en una entrevista con la UNSJ en octubre de 2024. En esa oportunidad, el investigador señaló que estudios suyos fueron citados en patentes de empresas de Estados Unidos, Europa y China.

Desde 2005 se dedica a la docencia, la investigación y la transferencia tecnológica en el IEE, instituto que dirige desde 2019. La distinción del Senado se inscribe en una nómina de reconocimientos que busca destacar aportes científicos con incidencia en distintas áreas del desarrollo nacional. En el caso de Molina, el alcance del premio queda ligado a una línea de investigación aplicada al sistema energético y con proyección internacional.