La Dirección Nacional de Vialidad, a través de su 9° Distrito San Juan, informó que en 15 días de tareas ininterrumpidas se despejaron y abrieron casi 10 aludes sobre un tramo de 19 kilómetros de la Ruta Nacional 150, en el camino internacional por Agua Negra. El organismo sostuvo que las operaciones se desarrollaron bajo viento Zonda, lluvias y nevadas en la zona cordillerana. Según el parte oficial, el avance permitió liberar la zona nueva de pavimento y asegurar el traslado de equipos e insumos hacia sectores más altos.

Frente operativo

Vialidad Nacional indicó que las maquinarias pesadas de la empresa contratista Vialcat y de la División Conservación del 9° Distrito alcanzaron las zonas críticas de El Arenal y el Arroyo San Javier. La comunicación oficial no precisó el volumen removido ni el costo de las tareas, pero sí destacó que el despeje permitió sostener la circulación técnica necesaria para la continuidad de los trabajos. En ese marco, el organismo señaló que la recuperación del corredor depende de las condiciones meteorológicas y del avance sobre los sectores de mayor altitud.

Próxima etapa

La próxima semana comenzarán las tareas de despeje y ensanche de calzada en los tramos ubicados a mayor altura, según el cronograma difundido por el organismo vial. Ese paso resulta clave para la habilitación del camino internacional, que por ahora permanece cerrado al tránsito del público general. Mientras continúe el movimiento de maquinaria pesada, Vialidad Nacional pidió no ingresar con vehículos particulares, ciclistas ni turistas no autorizados más allá del puesto de control e inspección aduanera de Guardia Vieja.

Seguridad y circulación

El parte oficial también instruyó a otorgar prioridad de paso a camiones, motoniveladoras y demás equipos que trabajan sobre la calzada de alta montaña. Además, recomendó seguir el pronóstico meteorológico, ante la posibilidad de bajas temperaturas, congelamiento de la ruta y ráfagas de viento que reducen la visibilidad. La repartición nacional indicó que los partes diarios deben consultarse antes de planificar traslados hacia la zona limítrofe, a través de sus canales digitales. El próximo dato a seguir es la evolución de las tareas en los sectores altos, donde se definirá el avance hacia la habilitación del paso.