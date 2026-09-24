Estudiantes de la Escuela Julia León organizan una campaña para asistir a la familia de Uriel Ríos. La entrega de lo recaudado está prevista para la próxima semana.

Los estudiantes de 4.º 2.ª de la Escuela de Educación Secundaria Julia León organizaron una colecta para asistir a la familia de Uriel Ríos, tras su muerte luego de ser apuñalado después de una fiesta en El Médano.

La iniciativa fue impulsada por los compañeros de Uziel Ríos Echegaray, hermano de la víctima, con el objetivo de reunir una ayuda económica para él y sus familiares. Según explicaron los organizadores, la muerte generó además gastos imprevistos para la familia, lo que motivó la campaña solidaria.

Los aportes pueden realizarse mediante transferencia bancaria a una cuenta habilitada para la colecta. Los datos informados son titular Verónica Eugenia Oro Moyano, CUIT/CUIL 27-28967433-6, alias veronicaoromoyano, CBU 1430001713047258730013 y número de cuenta 1304725873001.

Los organizadores informaron que todo lo recaudado será entregado formalmente a la familia de Uziel durante la próxima semana. La campaña se presenta bajo el lema “Juntos podemos más”, en un contexto atravesado por la pérdida y por la necesidad de cubrir erogaciones inmediatas.

La colecta quedó abierta para quienes deseen colaborar y el traspaso de fondos está previsto para los próximos días, según lo comunicado por los estudiantes que llevan adelante la iniciativa.