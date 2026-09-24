La empresa estatal dispuso más mantenimiento y atención al usuario para sostener el servicio de agua potable. Pidió cuidar la reserva domiciliaria.

Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) reforzó las guardias de mantenimiento, servicios y atención al usuario en toda la provincia ante el alerta meteorológica por fuertes vientos que afecta a San Juan.

El organismo indicó que las ráfagas pueden provocar interrupciones del suministro eléctrico u obstrucciones en las tomas de agua cruda, dos factores que inciden en el funcionamiento de los sistemas de provisión de agua potable. En ese marco, dispuso un refuerzo de los equipos para atender eventuales inconvenientes y sostener la continuidad del servicio.

Según explicó OSSE, estas contingencias podrían alterar el funcionamiento habitual de la red, por lo que la medida busca reducir el impacto operativo mientras dure la situación meteorológica. La decisión se inscribe en un esquema preventivo orientado a mantener la prestación y a responder con mayor rapidez ante reclamos o fallas.

Recomendaciones al usuario

Frente a ese escenario, el organismo recomendó a los usuarios extremar los cuidados de la reserva disponible en los tanques domiciliarios y priorizar el uso de agua potable para actividades básicas como bebida, higiene y alimentación. También recordó los canales de contacto para consultas o reportes de inconvenientes: el número de WhatsApp 264 506 4444 y la línea telefónica 0800-222-6773.

El aviso corresponde al Informe N° 237/2026, que queda como referencia oficial de las medidas adoptadas por la empresa estatal mientras persista el alerta por vientos en la provincia.