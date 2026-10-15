La intendenta de Chimbas concretó un acuerdo de colaboración con la Asociación Civil de Mujeres Empresarias de San Juan (ACME), que permitirá ampliar las oportunidades de formación, brindar herramientas para el desarrollo de emprendimientos y facilitar asesoramiento sobre líneas de crédito. La iniciativa forma parte del trabajo que lleva adelante el Municipio para fortalecer la autonomía económica de las mujeres del departamento.

La intendenta Daniela Rodríguez encabezó la firma de un convenio de colaboración y ayuda mutua entre la Municipalidad de Chimbas y la Asociación Civil de Mujeres Empresarias de San Juan (ACME), con el objetivo de generar nuevas oportunidades de capacitación, formación y desarrollo para las mujeres que buscan iniciar, consolidar o ampliar sus emprendimientos.





El acuerdo establece un marco de trabajo conjunto que permitirá acercar conocimientos, experiencias y herramientas destinadas a fortalecer las capacidades de las emprendedoras chimberas, promoviendo su crecimiento en actividades industriales, comerciales y productivas.





La iniciativa se desarrollará en el ámbito de la Escuela de Oficios Municipal, desde donde se impulsarán talleres y actividades orientadas a transformar ideas en proyectos concretos, mejorar las posibilidades de desarrollo económico y acompañar a quienes buscan dar el paso de emprendedoras a empresarias.





Uno de los aspectos centrales del convenio es que ACME brindará su colaboración de manera gratuita y solidaria para la realización de las capacitaciones. Además, la asociación aportará información y asesoramiento sobre líneas de crédito, una herramienta importante para aquellas mujeres que necesitan financiamiento para desarrollar sus proyectos.





La Asociación Civil de Mujeres Empresarias de San Juan trabaja en la formación y el fortalecimiento del sector emprendedor femenino, mediante capacitaciones en distintas áreas, entre ellas economía y turismo.

La institución también desarrolla anualmente actividades de reconocimiento a mujeres empresarias de los distintos departamentos de San Juan, poniendo en valor sus iniciativas, trayectorias y aportes al desarrollo productivo.





En esta oportunidad, participaron del encuentro Adriana Garde, presidenta de ACME; María Ozan, tesorera; y Blanca Montenegro, socia de la institución, junto a la intendenta Daniela Rodríguez y funcionarios municipales.





El convenio permitirá vincular la experiencia y los conocimientos de mujeres que ya cuentan con trayectoria empresarial con aquellas que están dando sus primeros pasos, generando nuevas posibilidades de aprendizaje e intercambio.





Durante el encuentro, la jefa comunal destacó la importancia de generar más oportunidades para las chimberas. “En nuestro departamento hay muchas mujeres con ganas de trabajar, de emprender y de salir adelante. Nuestra responsabilidad es acercarles herramientas, ayudarlas a crecer y abrirles puertas. Sabemos el esfuerzo que hay detrás de cada emprendimiento y no queremos que ninguna mujer sienta que tiene que hacer todo sola. Para eso estamos, para dar una mano y transformar esas ganas en oportunidades concretas”, expresó.





La capacitación como herramienta de gestión





El acuerdo se incorpora a las acciones que la gestión de la intendenta Rodríguez viene impulsando para acercar alternativas de formación y desarrollo laboral a los vecinos de Chimbas.





A través de la Escuela de Oficios, el Municipio busca ampliar las posibilidades de capacitación y brindar herramientas prácticas que puedan convertirse en oportunidades de trabajo, producción y crecimiento económico.





En ese marco, la articulación con ACME representa un nuevo paso para fortalecer el acompañamiento a las mujeres que emprenden, especialmente a quienes necesitan orientación para organizar sus proyectos, desarrollar capacidades comerciales o conocer alternativas de financiamiento.





La propuesta parte de una realidad concreta: detrás de muchos emprendimientos hay mujeres que, con esfuerzo y dedicación, buscan generar ingresos, sostener a sus familias y construir una actividad económica propia.





La firma de este convenio suma una nueva herramienta de gestión para Chimbas, mediante el trabajo articulado entre el Estado municipal y una institución especializada en el desarrollo empresarial femenino.





Con esta iniciativa, el Municipio amplía su vinculación con organizaciones de la provincia y abre una nueva instancia de formación destinada a que más mujeres puedan convertir sus conocimientos, habilidades e ideas en proyectos productivos con posibilidades de crecimiento.